Укрaїнa
220
1 хв

Шахраї "полюють" на пенсіонерів: як вберегтися від хитрої пастки

Зловмисники можуть використати отриману інформацію для доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пенсіонер зі смартфоном

Пенсіонер зі смартфоном / © Freepik

В Україні поширилася нова шахрайська схема, за допомогою якої зловмисники намагаються заволодіти конфіденційною інформацією пенсіонерів.

Про це попередили в Кіберполіції.

Шахраї розсилають у месенджерах фейкові повідомлення пенсіонерам з проханням підтвердити вік, нібито для «збереження пенсії». Для цього просять перейти за посиланням та заповнити анкету з персональними даними.

«Обережно! Це пастка! Мета таких повідомлень — скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані. Якщо перейти за посиланням і ввести свої персональні чи банківські дані, ви фактично передасте їх шахраям», — застерегли правоохоронці.

Отриману конфіденційну інформацію шахраї можуть використати для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

У Центрі протидії дезінформації додали, що усі пенсійні виплати, а також порядок їх призначення або припинення визначаються виключно законами України. Будь-які зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в Інтернеті чи месенджерах.

«У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті або платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряйте інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України», — наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, нещодавно жителька Тернопільської області втратила майже 50 тисяч гривень, ставши жертвою схеми шахраїв, що обіцяли їй надати «зимову тисячу».

