ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
2 хв

Шахраї розсилають українцям "листи від суду": як працює нова схема

Зловмисники розраховують, що отримувача охопить паніка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Шахрайство

Шахрайство / © ТСН.ua

Шахраї розсилають листи, які мають вигляд, ніби вони від суду. У них повідомляють про «виклик на засідання у кримінальній справі». Такі повідомлення спеціально роблять максимально офіційними, щоб налякати і змусити діяти без роздумів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Що відомо про шахрайську «схему»

У листах зазвичай просять перейти за посиланням, яке веде на підроблений сайт, або завантажити файл чи встановити програму. Мета проста — отримати доступ до ваших особистих даних і грошей або встановити шкідливе програмне забезпечення.

Якщо ви отримали такий лист, не переходьте за посиланнями, не відкривайте вкладення і не відповідайте відправнику. Найкращий варіант — проігнорувати повідомлення, одразу видалити його та перевіряти будь-яку інформацію лише через офіційні джерела.

Важливо пам’ятати: справжні виклики до суду надсилають через офіційні канали — рекомендованим листом, через електронний суд або SMS із підписом SUDPOVISTKA.

Будьте уважні й перевіряйте інформацію, перш ніж щось робити.

Нагадаємо, телефонні шахраї часто маскуються під звичайні номери, тому варто звертати увагу на цифри ще до відповіді. Найбільше питань викликають дзвінки з незнайомих міжнародних кодів, як-от: +44, +49, +33, +1. Підозру мають викликати також дзвінки з прихованим або невизначеним номером та номери, які часто змінюються чи дзвонять і одразу скидають виклик. Якщо номер має дивне або нетипове поєднання цифр і не відповідає стандартним кодам операторів, це може бути ознакою шахрайства.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie