Шахраї розсилають українцям "листи від суду": як працює нова схема

Шахрайство / © ТСН.ua

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Шахраї розсилають листи, які мають вигляд, ніби вони від суду. У них повідомляють про «виклик на засідання у кримінальній справі». Такі повідомлення спеціально роблять максимально офіційними, щоб налякати і змусити діяти без роздумів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Що відомо про шахрайську «схему»

У листах зазвичай просять перейти за посиланням, яке веде на підроблений сайт, або завантажити файл чи встановити програму. Мета проста — отримати доступ до ваших особистих даних і грошей або встановити шкідливе програмне забезпечення.

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Якщо ви отримали такий лист, не переходьте за посиланнями, не відкривайте вкладення і не відповідайте відправнику. Найкращий варіант — проігнорувати повідомлення, одразу видалити його та перевіряти будь-яку інформацію лише через офіційні джерела.

Важливо пам’ятати: справжні виклики до суду надсилають через офіційні канали — рекомендованим листом, через електронний суд або SMS із підписом SUDPOVISTKA.

Будьте уважні й перевіряйте інформацію, перш ніж щось робити.

Нагадаємо, телефонні шахраї часто маскуються під звичайні номери, тому варто звертати увагу на цифри ще до відповіді. Найбільше питань викликають дзвінки з незнайомих міжнародних кодів, як-от: +44, +49, +33, +1. Підозру мають викликати також дзвінки з прихованим або невизначеним номером та номери, які часто змінюються чи дзвонять і одразу скидають виклик. Якщо номер має дивне або нетипове поєднання цифр і не відповідає стандартним кодам операторів, це може бути ознакою шахрайства.

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