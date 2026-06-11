Шахраї розсилають українцям небезпечні листи від імені "Укренерго": що слід знати

Російський кібершахрай / Ілюстративне фото / © ТСН

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На електронні пошти українців почали надходити шахрайські листи, які імітують повідомлення від НЕК «Укренерго». Зловмисники намагаються викрасти дані через шкідливі посилання та вкладені файли.

Про це попередили в самому «Укренерго».

Українці масово отримують шахрайські електронні листи, які нібито надсилає НЕК «Укренерго». Тематика повідомлень різниться, однак усі вони спрямовані на те, щоб спонукати користувачів перейти за посиланням або відкрити вкладення. Серед найпоширеніших тем — «Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня», «Квитанція на оплату електроенергії» та інші подібні повідомлення.

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Фахівці з кібербезпеки встановили, що найбільшого ризику зазнають власники електронних скриньок на доменах @i.ua, @ua.fm та @email.ua. Водночас не виключено, що шахрайські листи можуть надходити й користувачам інших поштових сервісів.

Що містяться у шахрайських листах від нібито «Укренерго»?

У повідомленнях адресатам пропонують завантажити нібито «документ з офіційного сайту». Насправді ж за цим файлом приховане шкідливе програмне забезпечення.

«Після запуску — ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім особам доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак», — наголосили в «Укренерго».

Додатково зловмисники використовують підміну відправника: листи надходять начебто з офіційної адреси «Укренерго» — office@ua.energy. Однак ця інформація є фальшивою та покликана викликати довіру в отримувачів. За даними фахівців із кібербезпеки, джерелом такої шахрайської розсилки може бути Росія.

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«НЕК „Укренерго“ ніколи не розсилає графіки відключень чи квитанції про оплату в особисті повідомлення», –зазначили в компанії.

Як захиститися від шахраїв?

У разі отримання такого листа рекомендується:

не переходити за посиланнями;

не завантажувати вкладені файли;

видалити повідомлення з поштової скриньки;

якщо файл було завантажено випадково — негайно перевірити пристрій за допомогою антивірусного програмного забезпечення.

До слова, Держспецзв’язку попередило українців: відмова продавця видати чек — ознака шахрайства, що позбавляє вас гарантій та захисту прав покупця. Завжди слід вимагати чек, а в разі покупок онлайн перевіряти надійність сайтів, не вводити дані карток на підозрілих ресурсах і надавати перевагу післяплаті.

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