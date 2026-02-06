Шахраї телефонують від імені відомого банку: на дзвінки з яких номерів не варто відповідати

Чоловік зі смартфоном. Ілюстративне зображення / © Freepik

Реклама

В Україні активізувалися шахраї, які представляються співробітниками Monobank і намагаються отримати доступ до коштів клієнтів цього банку.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Зловмисники повідомляють про нібито «підозрілий вхід» до акаунта клієнта банку з іншого міста та спробу списання кредитних коштів. Далі вони переконують користувача натиснути кнопку «списання», пояснюючи це «необхідністю заблокувати операцію».

Реклама

«Насправді це — спроба отримати доступ до ваших коштів», — наголосили в ЦПД, пояснивши, що представники банків не телефонують клієнтам із вимогою підтвердити або скасувати операції в такий спосіб.

Під час розмови зловмисники можуть уточнювати розмір кредитного ліміту, запитувати точну суму коштів на картці, а також називати дату народження, щоб створити видимість «офіційного дзвінка».

Випадки шахрайський телефонних дзвінків фіксуються із номерів + 38 044 325 03 16 та + 38 044 592 40 76.

«У жодному разі не підтверджуйте фінансові операції під час дзвінків, а також не повідомляйте дані про рахунки, залишки коштів чи іншу особисту інформацію. Завершіть розмову та зверніться до банку через офіційні канали», — порадили в ЦПД.

Реклама

Нагадаємо, на тлі проблем зі світлом і теплом в Україні активізувалися кібершахраї, які обіцяють фейкову фінансову підтримку. МВС детально пояснило, як розпізнати фішингові сайти та зберегти свої гроші.