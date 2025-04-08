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Шахраї тероризували підлітків в Telegram та вимагали гроші: чим все закінчилось
За ці дії зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В Україні заблокували чотири Telegram-групи, через які зловмисники виманювали гроші у підлітків.
Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.
Шахраї поширювали брехливі пости про неповнолітніх, а потім вимагали гроші за їх видалення.
Жертвами цієї схеми шантажу стали підлітки з Житомирської, Вінницької, Рівненської та Одеської областей.
Зловмисники створили Telegram-групи під назвами “ЖИТОМИР Зеркало”, “ВИННИЦА Зеркало”, “РОВНО Зеркало” та “ОДЕССА Зеркало”, які загалом налічували близько 10 тисяч підписників.
“У групах публікували фото та відео з образливими дописами, вигадували наклепи, а потім надсилали жертвам прайс-лист на видалення постів. Видалення відбувалося лише після оплати, інакше фейкові матеріали залишалися в мережі”, – розповіли в прокуратурі.
Слідчі встановили особу організатора злочинної схеми. Йому вже повідомили про підозру у вимаганні.
Наразі правоохоронці заблокували всі Telegram-групи, через які діяла схема.
Нагадаємо, в Одеській області зафіксовано тривожну тенденцію — серед хлопців віком 10–14 років частіше, ніж серед дорослих чоловіків, зустрічається регулярне вживання алкоголю.