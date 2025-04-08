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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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73
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Шахраї тероризували підлітків в Telegram та вимагали гроші: чим все закінчилось

За ці дії зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
В Україні викрили Telegram-шахраїв, які шантажували підлітків і вимагали гроші за видалення постів

В Україні викрили Telegram-шахраїв, які шантажували підлітків і вимагали гроші за видалення постів / © Freepik

В Україні заблокували чотири Telegram-групи, через які зловмисники виманювали гроші у підлітків.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Шахраї поширювали брехливі пости про неповнолітніх, а потім вимагали гроші за їх видалення.

Жертвами цієї схеми шантажу стали підлітки з Житомирської, Вінницької, Рівненської та Одеської областей.

Зловмисники створили Telegram-групи під назвами “ЖИТОМИР Зеркало”, “ВИННИЦА Зеркало”, “РОВНО Зеркало” та “ОДЕССА Зеркало”, які загалом налічували близько 10 тисяч підписників.

“У групах публікували фото та відео з образливими дописами, вигадували наклепи, а потім надсилали жертвам прайс-лист на видалення постів. Видалення відбувалося лише після оплати, інакше фейкові матеріали залишалися в мережі”, – розповіли в прокуратурі.

Слідчі встановили особу організатора злочинної схеми. Йому вже повідомили про підозру у вимаганні.

Наразі правоохоронці заблокували всі Telegram-групи, через які діяла схема.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксовано тривожну тенденцію — серед хлопців віком 10–14 років частіше, ніж серед дорослих чоловіків, зустрічається регулярне вживання алкоголю.

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