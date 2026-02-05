Шахраї в Україні вигадали нову схему з виплатами на світло та тепло: деталі

Шахрайство в Україні / © ТСН

На тлі проблем зі світлом і теплом в Україні активізувалися кібершахраї, які обіцяють фейкову фінансову підтримку. МВС детально пояснило, як розпізнати фішингові сайти та зберегти свої гроші.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Шахраї розсилають повідомлення про вигадані соціальні виплати, намагаючись виманити банківські дані та заволодіти грошима громадян.

Як працює шахрайська схема?

Зловмисники поширюють фальшиві повідомлення про «державну» або «міжнародну» допомогу;

додають посилання на підробні сайти, замасковані під офіційні ресурси;

спонукають вводити особисту інформацію або реквізити банківських карток;

використовують отримані дані для викрадення коштів.

Як захиститися від шахраїв?

Не переходьте за сумнівними посиланнями з месенджерів, соцмереж чи SMS;

не вводьте персональні та платіжні дані на невідомих вебресурсах;

перевіряйте інформацію про виплати виключно на офіційних сайтах держорганів із доменом gov.ua;

не поширюйте неперевірені повідомлення, навіть якщо вони надійшли від знайомих.

У разі, якщо ви все ж перейшли за підозрілим посиланням, негайно зверніться до поліції.

До слова, 56-річна жителька Тернопільщини втратила понад 46 тис. грн, намагаючись оформити «зимову тисячу» через фейкове оголошення у соцмережах. Жінка перейшла за фішинговим посиланням і ввела реквізити банківської картки, після чого шахраї списали всі її кошти.