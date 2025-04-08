Шахраї вкрали понад 100 дронів для ЗСУ: як діяла злочинна схема

Слідчі дії / © Офіс Генерального прокурора

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В Україні ліквідували організовану злочинну групу, яка привласнила понад 100 дронів, призначених для ЗСУ, та обдурила продавців на 10,7 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах у воєнний час.

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Організатор групи — мешканець Тернополя — разом із спільниками входив у довіру до волонтерів і військових, пропонуючи дешеві квадрокоптери з-за кордону. Щоб запобігти підозрам, вони:

Реєстрували фіктивний ФОП на підставну особу.

Спочатку відправляли пробні партії (3-5 дронів) з частковою передоплатою, щоб виглядати надійно.

Пропонували великі партії зі знижкою — але вимагали повну передплату. Після отримання коштів зникали.

Злочинці також обдурювали постачальників: купували дрібні партії з відстрочкою платежу, спершу розраховувались, а потім замовляли більше — і зникали. За 9 місяців постраждали щонайменше 9 осіб на 10,7 млн грн.

Під час обшуків у Києві, Тернополі та Львові правоохоронці виявили:

53 дрони DJI Mavic

коштовності, готівку в різній валюті

автомобілі, техніку, фінансові документи.

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Слідство триває — вирішується питання про запобіжні заходи для підозрюваних. Також перевіряють можливу причетність інших осіб.

Нагадаємо, СБУ встановила особи російських генералів, які командували захопленням ЗАЕС.