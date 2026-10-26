Шахраї вигадали нову пастку в Telegram: на що не можна натискати

Telegram / © pixabay.com

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В Україні поширилася нова схема обману. Шахраї масово розсилають у Telegram прохання проголосувати за дитину в конкурсі за посиланням.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Як захистити Telegram від шахраїв: 5 правил безпеки для українців

Якщо перейти за таким посиланням, можна втратити доступ до акаунту. Захопивши профіль, шахраї крадуть особисті дані та просять гроші в борг у ваших знайомих.

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Фахівці зазначають, що хоча жоден месенджер не забезпечує абсолютного захисту від зламу, дотримання п’яти правил безпеки дозволяє суттєво мінімізувати ризики.

Увімкніть додатковий захист. Встановіть пароль для входу та додайте пошту (Налаштування → Приватність і безпека → Двоетапна перевірка).

Крок 1. / © Центр протидії дезінформації

Приховайте особисті дані. Сховайте номер телефону, фото та час відвідин від незнайомців (Налаштування → Приватність і безпека). Знайомі, у яких ви вже є в контактах, бачитимуть номер і далі.

Крок 2. / © Центр протидії дезінформації

Заблокуйте небажані запрошення. У пункті Запрошення обмежити коло осіб, які мають право додавати акаунт до груп та каналів.

Крок 3 / © Центр протидії дезінформації

Перевірте підключені пристрої. У меню Налаштування → Пристрої перегляньте список усіх входів і негайно вимкніть незнайомі сеанси.

Крок 4. / © Центр протидії дезінформації

Захистіть сам застосунок. Увімкніть код блокування в меню Налаштування → Приватність і безпека → Код блокування. Це збереже листування, якщо телефон потрапить до чужих рук.

Крок 5 / © Центр протидії дезінформації

Назви окремих пунктів у налаштуваннях можуть відрізнятися залежно від версії застосунку та операційної системи.

Шахрайські схеми в Україні — останні новини

Нагадаємо, українці можуть навіть не здогадуватися, що на них оформили чужий кредит, аж поки не зателефонують колектори. Як перевірити підозрілі позики та хто міг отримати доступ до ваших даних — читайте далі.

Раніше ми писали, у Мережі попереджають про нову схему шахрайства. У ризику — українці за кордоном, які перестали користуватися українськими номерами. З часом оператори анулюють такі SIM-карти й продають їх знову, тож їх може купити будь-хто.

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