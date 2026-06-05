Міненерго попередило про фішингову розсилку листів від імені відомства / © pexels.com

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В Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства — громадянам масово надсилають фальшиві рахунки на оплату електроенергії нібито від імені Міністерства енергетики України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

«Міністерство енергетики України наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку», — йдеться у повідомленні.

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Ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити людину перейти за підозрілими посиланнями, викрасти персональні дані, зламати особисті сторінки у соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками.

Українців закликали не відкривати сумнівні посилання, уважно перевіряти адресу відправника та користуватися лише офіційними сервісами постачальників електроенергії для оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, Росія та кіберзлочинці розпочали нову хвилю атак на українців, маскуючись під офіційні повідомлення енергетиків. НЕК «Укренерго» застерігає про небезпечне розсилання електронних листів, що містять шкідливе програмне забезпечення.

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