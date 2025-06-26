Шахраї зламують сторінки в соцмережах: як працює нова схема викрадення даних

Шахраї зламують сторінки користувачів соцмереж / © pixabay.com

Шахраї зламують сторінки користувачів соцмереж, зокрема Facebook, виманюючи дані для входу, щоб потім використовувати профіль у своїх злочинних схемах.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як працює схема

Шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook, де йдеться про нібито порушення умов використання та загрозу блокування акаунту. Щоб уникнути так званого блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням і пройти перевірку.

Посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний. Тут користувачеві пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

Ці дані шахраї використовують для подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Як вберегтися

Щоб не стати жертвою шахрайської оборудки, Держспецзв’язку закликає користувачів соцмереж не вводити логінів і паролів від акаунтів на незнайомих, підозрілих сайтах.

«Звертайте увагу на адресу, протокол сайту. Справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі „Пароль і безпека“», — пояснюють фахівці Держспецзв’язку.

