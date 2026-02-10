Шахраї знали все: військовий відповів на дзвінок і втратив 1 млн грн

Військовий повідомив шахраям код з СМС і втратив гроші

До поліції звернувся військовослужбовець ЗСУ, який став жертвою зухвалої шахрайської схеми, внаслідок якої з його картки зникло близько одного мільйона гривень після розмови з «працівниками служби безпеки банку».

Про деталі злочину та механізм повернення коштів повідомляє поліція Харківської області.

Психологічна пастка та витік даних

Зловмисники діяли максимально переконливо: вони не просто представилися співробітниками фінустанови, а й володіли конфіденційною інформацією про жертву. Шахраї назвали повне ім’я військового, номер бригади, у якій він проходить службу, точний залишок на рахунку та навіть суму останнього грошового забезпечення.

Саме ці деталі ввели бійця в оману, змусивши повірити, що він дійсно спілкується з банком. Довірившись співрозмовникам, чоловік виконав їхні інструкції та продиктував код із SMS-повідомлення, що дало аферистам доступ до його рахунку та дозволило здійснити транзакцію на величезну суму.

Блокування переказу та повернення грошей

Врятувати ситуацію вдалося завдяки оперативній співпраці управління карного розшуку та служби безпеки «Ощадбанку». Фахівці встигли відстежити підозрілу операцію та заблокувати подальший рух коштів ще до того, як зловмисники змогли їх вивести у готівку або переказати на підставні рахунки.

Наразі всю викрадену суму вже повернуто на картку потерпілого. Правоохоронці вкотре нагадують: справжні співробітники банку ніколи не запитують CVV-код, термін дії картки чи паролі з SMS, тому при будь-якій підозрі слід негайно класти слухавку та телефонувати на офіційну гарячу лінію або на спецлінію 102.

Нагадаємо, в Україні поширилася нова шахрайська схема, за допомогою якої зловмисники намагаються заволодіти конфіденційною інформацією пенсіонерів. Зловмисники можуть використати отриману інформацію для доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.