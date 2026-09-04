Шахрайські колцентри під "дахом" Офісу генпрокурора: НАБУ проводить гучну спецоперацію

САП і НАБУ

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора.

У НАБУ заявили, що учасників організації підозрюють, зокрема, у кришуванні мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.

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«НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських колцентрів і легалізації майна», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією джерел «Української правди» в бізнесових колах, правоохоронці вже затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Водночас офіційно НАБУ наразі не називає ім’я посадовця, щодо якого проводяться слідчі дії.

«УП» також оприлюднила відео, на якому, як стверджує видання, видно працівників НАБУ під час проведення операції біля будівлі Офісу генерального прокурора. На кадрах правоохоронці з драбинами перелазять через паркан на територію установи.

Як нагадує видання, Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора був створений 2022 року. За даними «Української правди», він мав опікуватися, зокрема, питаннями економічних злочинів і кібербезпеки держави.

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Керівником нового департаменту, за інформацією видання, без проведення конкурсу став Сергій Кропива, який раніше працював у кіберполіції, зокрема очолював київське управління і був першим заступником голови підрозділу. «Українська правда» також зазначає, що він був колишнім колегою чоловіка тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Наразі НАБУ та САП не розкривають подробиць спецоперації та не повідомляють про остаточну кількість затриманих чи підозрюваних. У Бюро зазначили, що деталі справи оприлюднять згодом.

Позиція Офісу генпрокурора

В Офісі генерального прокурора заявили, що всі обставини можливої причетності одного з працівників установи до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських колцентрів, має встановити слідство. В ОГП наголосили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння і всю необхідну інформацію в межах закону.

«Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку», — зазначили там.

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Водночас в ОГП наголосили, що системна робота з протидії шахрайським колцентрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 шахрайських колцентрів і понад 5 тисяч операторських місць.

За цей період українські прокурори також брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, у межах яких про підозру повідомили понад 183 особи. Щодо 93 осіб обвинувальні акти вже скерували до суду. Встановлений розмір збитків, завданих потерпілим, становить десятки мільйонів гривень.

В Офісі генерального прокурора також повідомили, що працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нове розслідування НАБУ «Форест Гамп», у якому фігурує його заступниця Ірина Мудра.

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