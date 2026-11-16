«Шахрайські колцентри повернулися»: в Естонії заявили про відновлення роботи українських аферистів

Шахрайські колцентри атакують естонців, Фото: ілюстративне / © Генеральна прокуратура України

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Українські шахрайські колцентри призупиняли свою діяльність в Естонії на тлі резонансних справ НАБУ, відкритих наприкінці літа. Проте вже за шість тижнів фіктивні дзвінки поновилися у попередніх масштабах. Таку заяву зробили в естонській поліції.

Про це повідомляє «Економічна правда».

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Українські шахрайські колцентри поновили діяльність за кордоном

«Від серпня цього року українські колцентри зникли на пару тижнів, після чого повернулися. Зараз ми намагаємося зрозуміти, звідки вони оперують. Чи вони змінили фізичні точки всередині України, чи перемістилися за межі вашої країни», — розповів керівник Національного центру запобігання та боротьби з шахрайством Естонії Яагуп Тоомпуу.

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Очільник відомства пояснив географію телефонного криміналу: мешканців Євросоюзу зазвичай ошукують угруповання з Північної Африки, а на англомовний сегмент орієнтовані осередки у Південно-Східній Азії. Водночас жителі самої Естонії потерпають переважно від дзвінків, які надходять з території України.

Оприлюднені нещодавно матеріали НАБУ вказують на тісну взаємодію окремих представників українських силових структур із організаторами цих нелегальних «офісів». Коментуючи ці дані, Тоомпуу не відкидає ймовірності корупційних зв’язків серед українських прокурорів.

«Якщо у суді буде доведено позицію, яка зараз фігурує у медіа, що українські прокурори були корумпованими — є високий шанс, що запити не тільки від Естонії, але й від інших країн щодо шахрайських центрів потрапляли до рук злочинців. Це найбільша проблема. Я не маю доказів, щоб це стверджувати, але за високою ймовірністю, саме це і відбувалось», — додав він.

Активна фаза боротьби з таким бізнесом розгорнулася в серпні, каже Яагуп Тоомпуу. Тоді спільними зусиллями з поліцією Німеччини вдалося припинити діяльність 94 нелегальних «офісів».

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Від початку серпня в Естонії не фіксували шахрайських дзвінків. З 15-16 вересня телефонне шахрайство повернулося з новою силою. Людей обманювали вже естонською мовою.

«З високою ймовірністю можемо сказати, що це були ті ж самі українські кол-центри, що і раніше. Вони використовували ті самі легенди, імена і загалом ті самі люди дзвонили», — розповів керівник Національного центру запобігання та боротьби з шахрайством Естонії.

Телефонна активність шахраїв була на паузі лише 1,5 місяця. Наразі слідчі в Естонії з’ясовують, чи виїхали ці угруповання за кордон, чи досі перебувають в Україні. Хвиля російськомовних обдзвонів відновилася з кінця жовтня. Правоохоронці переконані, що це ті самі виконавці.

Як працюють шахрайські колцентри

Нагадаємо, шахрайські колцентри в Україні, так звані «офіси», перетворилися на масштабний кримінальний бізнес із мільярдними прибутками, у якому задіяні десятки тисяч людей.

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Зловмисники використовують підміну номерів, анонімність та психологічний тиск, щоб виманювати гроші й банківські дані як в українців, так і в жителів Західної Європи, США чи Росії. Наймають персонал переважно серед молоді через соцмережі, проте заробітки часто нижчі за обіцяні, а спроби звільнитися для успішних працівників супроводжуються залякуванням.

Для обману жертв оператори застосовують відпрацьовані сценарії: видають себе за працівників служб безпеки банків, заманюють у фейкові інвестиції через сайти знайомств або масово розсилають фішингові рахунки нібито за електроенергію. За даними міжнародних організацій, роботу таких осередків часто покривають корумповані правоохоронці, отримуючи за це від 10 до 15 тисяч доларів щомісяця.

Операція НАБУ «Карфаген»: головні подробиці

Нагадаємо, у межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію, до якої входили щонайменше 12 осіб — представники криміналітету та чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора і Нацполіції.

Співорганізаторами угруповання стали неодноразово судимий громадянин на прізвисько «Кримінал» та росіянин «Мексиканець» — очільник транснаціонального наркокартелю «Хімпром», який перебуває в розшуку у РФ та Україні й під час повномасштабної війни співпрацював із російською ФСБ.

Завдяки зв’язкам «Кримінала» з силовиками угруповання налагодило системний підкуп правоохоронців для прикриття своєї діяльності. Зокрема, за безперешкодну роботу мережі з щонайменше 52 шахрайських колцентрів зловмисники щомісяця платили представникам СБУ, Нацполіції та прокуратури по 7000 у криптовалюті з кожного осередку. У разі виникнення проблем, як-от обшуків, силовики допомагали повертати вилучену техніку через «потрібних» суддів за хабарі.

Окрім колцентрів, учасники організації займалися наркоторгівлею через мережу магазинів U420, намагаючись захистити цей бізнес від заборони шляхом підкупу високопосадовців і просування законопроєктів про легалізацію марихуани, а після розголосу в медіа силовики влаштовували для них показові обшуки за попередженням. Також цьогоріч зловмисники облаштували підпільний цех для виготовлення фальшивих євро.

Ще одним напрямом діяльності були замовні насильницькі злочини в Україні та за кордоном: напади, катування, викрадення людей і вимагання. Оперативне прикриття виконавцям забезпечував заступник начальника відділу карного розшуку Київщини «Консультант», який надавав дані з поліцейських баз і камер спостереження, повідомляв про відсутність планів перехоплення, організовував евакуацію нападників та «зливав» інформацію про перебіг розслідувань.

Найвищий рівень захисту групі забезпечував генерал-майор СБУ «Акім» разом із колегами: вони розв’язували питання в правоохоронних органах і судах, оформлювали перепустки та непридатність до служби, а з жовтня 2025 по квітень 2026 року отримали за «послуги» 3 млн 750 тис. USDT. Також слідство встановило, що фігуранти угруповання були причетні до спроб позбавити НАБУ і САП незалежності влітку 2025 року.

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