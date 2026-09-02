Шахрайським колцентрам готують серйозний удар: Зеленський хоче посилити покарання

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту два законопроєкти. Вони мають посилити покарання для організаторів шахрайських колцентрів і краще захистити гроші громадян на банківських рахунках.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

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Президент наголосив, що каратимуть не лише звичайних працівників, а й власників і організаторів такого бізнесу. Перший законопроєкт якраз і спрямований проти організаторів цих схем.

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«Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими „дропами“», — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що окрім законодавчих змін, планують впровадити оновлені алгоритми та кроки на рівні внутрішнього регулювання банківської системи. Це має розширити можливості банків у захисті прав громадян і підприємств, а також перешкоджати використанню рахунків для легалізації незаконних коштів та ухилення від сплати податків.

«Цей же законопроєкт направлений на імплементацію в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з нашими партнерами. Прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, уряд погодив законопроєкт, розроблений Міністерством оборони України, який передбачає суттєві зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Документ покликаний створити дієвий механізм захисту викривачів корупції серед військовослужбовців.

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