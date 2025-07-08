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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Шахрайство на виплатах загиблого військового: поліцейські затримали родича працівниці ТЦК

Понад 1,3 млн гривень вимагав у родини загиблого військового: у справі фігурує працівниця ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Запорізькій області затримали шахрая

У Запорізькій області затримали шахрая / © Національна поліція Києва

У Запорізькій області затримали родича працівниці ТЦК та СП, який шахрайським чином виманив у жінки загиблого військового понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, зловмисник пропонував родині загиблого військового «допомогти» з оформленням державних виплат у зв’язку зі смертю. Натомість він вимагав 50% від одержаної суми.

Отримавши від жінки загиблого військового 1,2 мільйона гривень, чоловік не зупинився та продовжив вимагати гроші, тепер уже регулярно — по 75 тисяч гривень щомісяця, при цьому погрожуючи припинити нарахування та знищити документи.

За пів року жертва перерахувала йому близько 1,3 мільйона гривень.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що дружина фігуранта, яка обіймає посаду в РТЦК та СП, також була причетна до організації шахрайства.

Чоловіка затримали у момент, коли він отримував частину чергового платежу — 50 тисяч гривень.

Затримання шахрая у Запоріжжі_2 / © Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

Затримання шахрая у Запоріжжі_3 / © Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

Затримання шахрая у Запоріжжі_4 / © Національна поліція Києва

© Національна поліція Києва

Зараз розглядається питання про оголошення йому підозри за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (йдеться про зловживання впливом — Ред.).

Раніше, ДБР і СБУ викрили схему з відкупом від мобілізації. Серед фігурантів — поліцейські з Ізмаїла та посадовець ТЦК.

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