Шахрайство з DeepFake: українка з Польщі оформила на співвітчизників кредитів на 4 млн грн

DeepFake-зображення, яке використовувала українка для шахрайської схеми / © Національна поліція України

Слідчі Нацполіції спільно з СБУ викрили організоване угруповання, яке використовувало технологію DeepFake для оформлення кредитів на імена українців. Схему організувала 33-річна жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності вона залучила свого колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Про це повідомила Нацполіція України.

Як працювала схема?

Організаторка схеми-українка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери телефонів, паролі та коди авторизації. Цю інформацію вона передавала спільникам в Україні.

Використовуючи отримані дані, учасники групи несанкціоновано входили до мобільних застосунків українських банків, а далі — до «Дії» через систему BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували їхні цифрові документи.

Після цього організаторка за допомогою технології DeepFake створювала короткі підроблені відео, на яких накладала обличчя потерпілих на своє. Такі ролики використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських системах.

У результаті зловмисники оформили рахунки та кредити від імені щонайменше 286 громадян. Загальна сума збитків перевищує 4 млн грн.

Отримані кошти фігуранти переказували на підконтрольні рахунки у різних банках, після чого конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Під час обшуків в учасників схеми правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у:

шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах;

несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою.

Фігурантам справи загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

