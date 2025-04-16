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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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46
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«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) вшанував памʼять загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу.

«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу

Як повідомила пресслужба клубу, одразу після завершення матчу з «Кривбасом» гравці, тренерський штаб та менеджмент «Шахтаря» прибули до місця трагедії, де поклали квіти до імпровізованого меморіалу та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

«Суперництво має залишатися тільки на полі. У такі моменти неможливо залишатися осторонь – ми всі, передусім, люди», – йдеться в заяві клубу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 20 цивільних осіб, серед яких 9 дітей. Ще понад 70 осіб отримали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
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