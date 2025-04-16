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«Шахтар» вшанував памʼять жертв російського удару по Кривому Рогу
Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) вшанував памʼять загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу.
Як повідомила пресслужба клубу, одразу після завершення матчу з «Кривбасом» гравці, тренерський штаб та менеджмент «Шахтаря» прибули до місця трагедії, де поклали квіти до імпровізованого меморіалу та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.
«Суперництво має залишатися тільки на полі. У такі моменти неможливо залишатися осторонь – ми всі, передусім, люди», – йдеться в заяві клубу Ріната Ахметова.
Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 20 цивільних осіб, серед яких 9 дітей. Ще понад 70 осіб отримали поранення.