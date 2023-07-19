Шалена популярність: платні камери в СІЗО можна буде забронювати онлайн

Мін'юст планує запустити можливість бронювання платного місця у СІЗО онлайн, на кшталт букінгу.
Платні камери облаштовують у всіх СІЗО України. Заплативши певну суму грошей, очікувати на рішення суду можна в камерах з підвищеним рівнем комфорту.
Про деталі проєкту розповів міністр юстиції Деним Малюська в ефірі загальнонаціонального марафону.
"Платні камери в слідчих ізоляторах по всій Україні працюють. Найкраще функціонує Київський слідчий ізолятор: платні камери там в дефіциті і мало коли з'являється вільна платна камера, хоча там цілий корпус платних камер. Тобто послуга користується шаленою популярністю", – каже Малюська.
За його, наразі Мін'юст планує запустити можливість бронювання платного місця у СІЗО онлайн, на кшталт букінгу (система інтернет-бронювання житла).
"З можливістю ставати в чергу з тим, щоб забезпечити прозорість. Це приносить непогані кошти слідчому ізолятору, щоб ремонтувати свої приміщення і більш-менш утримувати все в належному стані", – підсумував міністр.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції запровадило експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах у травні 2020 року.
Раніше у Мін'юсті показали фото табору для військовополонених з РФ та повідомили, скільки коштує утримання одного окупанта.
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