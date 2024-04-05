Шалені обстріли прикордонних районів Чернігівщини: Зеленський назвав шокувальні цифри

Одним із головних питань, які розглядалися на координаційній нараді за участю президента, було розмінування сільськогосподарських угідь на території області.

У п’ятницю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів про шалені обстріли, якими російська армія тероризує мешканців прикордонних районів Чернігівської області.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні під час поїздки до Чернігівщини.

“На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати — хочуть знищити все життя тут”, — наголосив президент.

За словами Зеленського, одним із головних питань, які розглядалися на координаційній нараді, було розмінування сільськогосподарських угідь.

“Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі — те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації”, — пообіцяв він.

Президент також відзначив будівництво фортифікацій на території Чернігівщини, яке, за його словами, відбувається за графіком. Також він заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області з питань оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам.

У межах програми “Зроблено в Україні” Зеленський провів зустріч із місцевими підприємцями, на якій було презентовано цю платформу для співпраці.

“Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині — додатково. Це те, що має підтримати”, — наголосив він.

Нагадаємо, на Чернігівщині тривають масштабні інженерні роботи зі зміцнення державного кордону та будівництва фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності країни.

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