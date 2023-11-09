Шалені успіхи ЗСУ на півдні та ракетний удар по Дніпру: головні новини ночі 9 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 9 листопада 2023 року:
- Данілов заявив про "шалені успіхи" ЗСУ на Кримському напрямку Читати далі –>
- У Держдепі заявили про обовʼязок США допомагати Україні та Ізраїлю Читати далі –>
- У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
- Путін уникатиме теми війни в Україні під час передвиборчої кампанії - ISW Читати далі –>
- Нахабна Росія зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні — США в ООН Читати далі –>
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