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Шалені успіхи ЗСУ на півдні та ракетний удар по Дніпру: головні новини ночі 9 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Шалені успіхи ЗСУ на півдні та ракетний удар по Дніпру: головні новини ночі 9 листопада 2023 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 листопада 2023 року: 

  • Данілов заявив про "шалені успіхи" ЗСУ на Кримському напрямку Читати далі –>
  • У Держдепі заявили про обовʼязок США допомагати Україні та Ізраїлю Читати далі –>
  • У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
  • Путін уникатиме теми війни в Україні під час передвиборчої кампанії - ISW Читати далі –>
  • Нахабна Росія зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні — США в ООН Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3156
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