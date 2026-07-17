"Репресії в армії": командування ЗСУ намагається закрити роти військовим, які підтримали Федорова

Олександр Сирський і Михайло Федоров / © ТСН

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В українській армії назріває конфлікт через реакцію військових на відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Командування ЗСУ звинувачують у спробах закрити рота бійцям, які відкрито висловлюють свою громадянську позицію та беруть участь у протестах.

Про тиск на військових за підтримку Федорова читайте на ТСН.ua.

«Каральні заходи» щодо військових за підтримку Федорова

Нардеп Юрій Павленко заявив, що у Генштабі ЗСУ хочуть застосовувати «каральні заходи» до військових, які висловили свою позицію щодо Федорова.

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«Хочу звернутися до Олександра Станіславовича Сирського, до Генерального штабу. От зараз там і до мене приходять повідомлення, що по відношенню до окремих військовослужбовців, тим більше, які у відпустці, які висловили через соціальні мережі свою позицію до оцього урядового процесу і відставки уряду, і призначення, і можливої заміни міністра оборони, планують застосовувати певні каральні заходи. Там відкликати з відпустки чи здійснити додаткові перевірки«, — заявив Павленко.

«Я дуже прошу Олександра Станіславовича це проконтролювати і Генеральний штаб не робити цього і всіх вищестоящих начальників не робити», — закликав нардеп.

Павленко наголосив, що сила української армії полягає у вільному солдаті, який розуміє, що саме і чому він захищає, ризикуючи власним життям і здоров’ям. За його словами, саме це є перевагою українських військових над ворогом.

«Тому, будь ласка, не робіть цього«, — закликав політик.

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Михайлова заявила про «репресії в армії»

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розповіла, що їй телефонували з Командування Сил безпілотних систем, щоб з’ясувати, де наразі проходить службу Дмитро Козятинський. Йдеться про військового, який закликав людей виходити на мітинги проти відставки Федорова з посади міністра оборони.

«Репресії» у 2026 році в армії — це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися. І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту», — йдеться у дописі на Facebook-сторінці Михайлової.

Вона пояснила, що Козятинський був бойовим медиком медслужби «Ульф», але звільнився з армії ще рік тому. Тож нині він уже не має стосунку до ЗСУ. За словами начальниці медслужби, ситуація демонструє, що командування може не мати актуальної інформації не лише про те, що відбувається на позиціях, а й про те, хто вже звільнився з війська.

«Про що це все. Про те, що сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку. Які, не дай божє, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. Бо ми ж тут поневолені кріпаки», — висловилася Михайлова.

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Вона наголосила, що слід мають розуміти, якою ціною для чинних військовослужбовців може бути підтримка подібних акцій.

«Коли я вийшла у Дніпрі на акцію на підтримку НАБУ і САП, мені особисто майже нічого не сказали. Але моє керівництво отримало достатньо „уваги“ в той час. Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто «профілактичної розмови», щоб людина не забувала, де вона і кому служить», — написала керівниця «Ульф».

На її думку, саме це є однією з головних проблем. Михайлова підкреслила, що армія захищає не лише територію, а й державу, у якій громадяни мають право на власну думку. Якщо військовослужбовець, який щодня ризикує життям заради держави, починає боятися висловлювати громадянську позицію, це, за словами начальниці медслужби, вже не проблема окремої людини, а проблема самої держави.

«Страх ніколи не був ознакою сильної влади. Страх — це ознака невпевненості. А спроби змусити всіх мовчати ніколи не створювали довіри. Вони лише накопичували образу й відчуття несправедливості. Тому я щиро бажаю Генеральному штабу й Офісу Президента знайти кризових менеджерів, які здатні думати на кілька кроків уперед і розуміти наслідки власних рішень», — висловилася Михайлова.

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Вона також заявила, що Україна не є Росією, тому змусити армію мовчати не вдасться. керівниця «Ульф» наголосила, що український військовослужбовець — це не лише людина у формі, а насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захищати свободу. На думку Михайлової, тому було б суперечливо, якби людина, яка захищає свободу для інших, сама не мала права на неї.

Військові про заборону від Сирського на підтримку Федорова

Український волонтер, ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що йому пишуть військові про заборону наказом Сирського висловлювати думки та позиції щодо зміни очільника Міноборони. Стерненко опублікував декілька таких повідомлень.

«За наказом головнокомандувача по частинах надіслано телеграму про заборону взаємодії з ЗМІ, публічні виступи, інтерв’ю, заяви. У разі виявлення фактів порушення вимог призначити службові перевірки, розслідування, за результатами яких притягувати винних до відповідальності», — пишуть військові.

«Я військовослужбовець ********* військ, нам забороняють висловлювати свою думку/позицію/підтримку того усього, що зараз відбувається. Цитую: „Шановні військовослужбовці. Всі ви знаєте, що відбулися зміни в уряді та поміняли Міністра оборони України. По країні зараз відбуваються мітинги з цього приводу. В місті **** також відбуваються масові заходи. Усім нагадую, що як би комусь з нас не подобався новий Міністр оборони, військовослужбовцям заборонено приймати участь в політичних масових заходах. Шановні побратими та посестри українське законодавство зобов’язує військовослужбовця дотримуватися політичного нейтралітету», — повідомили військові.

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Водночас, за словами волонтера, є чимало військових, які не побоялися говорити. Зокрема, поранений воїн записав відеозвернення.

«Я воював за цю країну і не раз був на межі життя та смерті. Завтра в мене знову планова операція, і я дуже сподіваюсь на те, що коли я відкрию очі після наркозу, пана Федорова буде відновлено на посаді міністра оборони України. Інакше, я вважаю, все те, за що я воював, виявиться марним. Честь маю! Слава Україні!» — висловився поранений захисник.

Дата публікації 14:21, 17.07.26 Кількість переглядів 12 Поранений воїн закликав повернути Федорова на посаду міністра оборони

Стерненко також написав у Мережі, що дедалі більше військових пишуть про тиск на них з боку командування. Волонтер опублікував скриншоти відповідних повідомлень.

«Це (тиск — ред.) дасть зворотній ефект. Воїни, говоріть! Зараз або ніколи!» — закликав ексрадник міністра оборони.

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© скриншот

© скриншот

Зауважимо, 17 липня у Києві другий день тривають протести проти відставки Федорова з посади міністра оборони: люди з плакатами «Поверніть Мішу» та вигуками «ганьба» зібралися на площі Івана Франка. Мітингувальники обіцяють продовжувати акції, поки влада не дослухається до них.

До слова, радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що глава держави Володимир Зеленський продовжить співпрацю з Федоровим, який залишається у президентській команді. Формат майбутньої діяльності ексміністра вони визначать спільно. Водночас в ОПУ зауважили, що Федоров не виявляв бажання обіймати посаду радника.

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