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Фальшиві прескарти і листування з військовими РФ: в Одесі затримали підозрюваних у співпраці з росіянами

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Фальшиві прескарти і листування з військовими РФ: в Одесі затримали підозрюваних у співпраці з росіянами

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Українські правоохоронці продовжують виявляти громадян, які можуть співпрацювати з державю-загарбницею Росією. 

Протягом минулої доби трьох підозрюваних у такій співпраці затримали в Одесі. Чоловік виявили у різних районах міста. 

Про це повідомила речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

У Київському районі затримали чоловіка, який фотографував та фільмував на відео місце ракетного удару, якого Росія завдала нещодавно. Жодних документів він не мав. Натомість патрульним підозрюваний показав прес-карти. Втім, вони виявилися підробкою. 

У середу на на в’їзді до Одеси затримали чоловіка, в автівці якого була фото- та відеоапаратура, а також коптер. Втім, будь-яких пояснень він надати не зміг.

В одеському Суворовському районі правоохоронці затримали порушника комендантської години. За інформацією слідчих, у нього в телефоні знайшли листування з російським військовим.

Нагадаємо, лише протягом минулої доби у Житомирській області правоохоронці викрили трьох кремлівських шанувальників. Мешканці з різних громад області відкрито підтримували дії політичного і військового керівництва Росії щодо України, виправдовували їх та захоплювалися доблестю російських загарбників.

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