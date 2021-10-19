"Шанс на нове життя": 13-річного хлопця, якому пересадили серце у Львові, вже виписали з лікарні

Донором для хлопця став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.
13-річного Максима Давидюка, який став першим в Україні неповнолітнім, якому пересадили серце, вже виписали з лікарні.
Про це підліток повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Нове серце – це для мене шанс на нове життя. Сподіваюся, що все буде добре", - сказав хлопець на відео.
До лікарні також прийшов директор Інституту серця Борис Тодуров. Він порекомендував підлітку берегти себе та носити маску.
"Це - унікальний хірургічний випадок цього року", - прокоментував Борис Тудоров.
Нагадаємо, у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні пересадили серце дитині – 13-річному Максимові Давидюку із села Зарудчі Любешівської громади. Донором для нього став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.
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