Шанс на повернення: Туреччина передала до РФ дані про українських полонених

Туреччина передала Росії списки зниклих безвісти та тяжкопоранених українських військовополонених.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець за підсумками зі своїм турецьким колегою Мехметом Акарджою та координаторами родин захисників України.

Лубінець отримав підтвердження від Головного Омбудсмана Туреччини, що списки зниклих безвісти, а також тяжкохворих і тяжкопоранених військовополонених, які йому місяць тому передавали українські родини під час зустрічі в Туреччині, були передані РФ.

«Ми домовилися про налагодження постійного каналу комунікації між нашими інституціями. Я запропонував організувати передачу листів від родин Мехметом Акарджою російській стороні для українських військовополонених із можливістю обов’язкового надання відповіді», — зазначив уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець пообіцяв, що українська сторона окремо ще раз підготує та передасть Туреччині списки:

зниклих безвісти за особливих обставин — для верифікації;

тяжкохворих та тяжкопоранених — для репатріації,

засуджених військових, військовополонених, які утримуються найдовше та незаконно утримуваних цивільних громадян України.

Раніше у The Times розповіли, що російські війська систематично страчують українських військовополонених, а командування окупантів навіть заохочує простих солдат чинити ці страшні злочини.