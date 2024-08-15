Шанс на відстрочку з’явився у ще однієї категорії військовозобов’язаних

Комітет ВР з нацбезпеки незабаром розгляне законопроєкт про заборону мобілізувати другого сина чи доньку у матері, якщо він є братом/сестрою загиблого, але від іншого батька.

Міністерство оборони підтримало законопроєкт №11391, яким пропонується повернути відстрочку від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Про це свідчить інформація від Міноборони.

Вже незабаром Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якими пропонується розширити коло військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від мобілізації. Про це напередодні повідомив нардеп Олександр Федієнко.

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Річ у тім, що у попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте під час подальших змін до цієї норми слова "(неповнорідний) брат/сестра" були вилучені. Врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №113911, яким пропонується виправити цю ситуацію. Саме його розгляд у комітеті анонсував Федієнко.

Водночас Міноборони у своєму висновку про законопроєкт вказало, що підтримує зміни, які повернуть відстрочку тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти.

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Міноборони підтримало законопроєкт №11391 / Скриншот

Нагадаємо, закон про мобілізацію визначає, що від серпня частина українців втрачає право на відстрочку.

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