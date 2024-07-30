Шанс на життя: у Миколаївському перинатальному центрі на базі обласної лікарні виходжують немовлят вагою менше кілограма

Від моменту повномасштабного вторгнення в Україні через ворожі атаки руйнувань зазнали 1642 медичні об’єкти, 214 з яких відновленню вже не підлягають. Дісталось від окупантів і миколаївським лікарням.

Перші 8 місяців великої війни ворог обстрілював Миколаїв майже щодня. В той час у місті фактично не залишалось медичних закладів, що вціліли. Двічі у березні 22-го дісталось і «Миколаївській обласній клінічній лікарні». В той час медики і пацієнти майже весь час перебували у сховищах. Там же функціонував і перинатальний центр.

«В нас стався обстріл у березні 22 року. З інтервалом у 20 хвилин на лікарню прилетіло двічі, – пригадує лікарка-акушерка Дарина Кучер. – Понад 150 вікон тоді вилетіли, але ми не могли покинути пацієнтів, продовжували працювати. Звісно, бувало страшно. Бувало і так, що доводилось наших породіль спускати у сховище. Там і пологи бувало приймали, і навіть оперували за потреби. Це стрес як для всіх, ми такі самі люди, як і всі, але ми при цьому ще й відповідаємо за два життя. Наші пацієнтки непрості, про це не слід забувати, тому доводилось їх оберігати».

Розмови про створення у Миколаєві перинатального центру тривали понад десять років, однак далі обговорень справа не рухалась. 2018-го на базі «Миколаївської обласної клінічної лікарні» відкрилось після капітального ремонту акушерсько-гінекологічне відділення. Воно надавало спеціалізовану допомогу вагітним, породіллям, гінекологічним хворим та новонародженим. А буквально напередодні повномасштабного вторгнення рф у 2021 році вдалось здійснити мрію лікарів - відкрити довгоочікуваний перинатальний центр.

«Перинатальний центр – це в першу чергу допомога мамі, а вже потім новонародженим дітям. Наші пацієнтки – це вагітні з вадами здоров’я. З цукровим діабетом, наприклад. Їх всю вагітність супроводжує ендокринолог, можна сказати, що вони з ним і народжують. Ще у нас на обліку пацієнтки з кардіологічними проблемами», – розповіла в.о. директора КНП «Обласна клінічна лікарня» Ірина Шабільянова.

Через військові дії, обстріли, постійні стреси в Україні щонайменше на третину зросла кількість екстрених пологів. Лікарі кажуть, відділення мало не щодня приймає пацієнток, які потребують постійного супроводу та уваги фахівців. Часто привозять породіль, яким потрібна екстрена допомога і лише професійні дії персоналу рятують маму та новонародженого. Але деякі діагнози дійсно рідкісні.

«Була у нас вагітна, у якої виявилась патологія аорти. Ми її супроводжували до лікарні в столиці, там вона народила, її прооперували і на сьогодні ми знаємо - все гаразд і з нею, і з її дитиною», – каже Ірина Шабільянова.

Серед пацієнток відділення – 22-річна Ірина Волобуєва з Врадіївки. Жінка народила 17 липня донечку Соломію. Малеча з’явилась на світ передчасно і важила один кілограм сімсот грамів.

«Лікарі кажуть, що могло бути дві причини, через які стались передчасні пологи: перша – інфекція, а друга – в тому, що маленька вже сама не могла дочекатись народження. Інших вагомих причин не було. Донечка народилась, пологи в мене були легкими, хоча очікували тяжкого перебігу. Ще трошки і нас мають виписати», – розповіла Ірина.

Нині за «поспішайкою» наглядає лікарка-неонатологиня Анастасія Рагульова. Соломія, каже, добре набирає вагу і вже майже готова разом з мамою їхати додому.

«Ми виходжуємо дівчинку, народилась в термін 33 тижні з вагою кіло сімсот. Спостерігаємо за нею 12-ту добу. Зараз вже важить кілограм дев’ятсот грамів. Годуємо з ріжка сумішшю та грудним молоком. Вагу набирає добре», – каже лікарка.

Передчасно народжені малюки, за словами медиків, бувають непередбачувані. Щоб не ризикувати і попередити будь-який розвиток подій, вони весь час під пильним наглядом вузьких фахівців.

«Передбачити якісь ризики для малюка складно, – ділиться лікар-неонатолог. – Є дітки, які народжуються і з ними все добре, а є дітки з неврологічною та іншою симптоматикою. Абсолютно всіх немовлят ми ретельно обстежуємо: робимо УЗД всіх органів, аудіограму – перевіряємо слух та інше».

Також в перинатальному центрі працюють виїзні бригади лікарів. Вони щоденно курсують по області і надають допомогу майбутнім породіллям. Особлива увага – населеним пунктам, що через військові дії зазнали значних руйнувань та нині не мають медичного пункту чи ФАПу.

«Працюють наші медики і в тих населених пунктах, що були в окупації. Наші лікарі туди їздять, оглядають жінок, проводимо консультації. Бували випадки, коли забирали сюди жінок, оперували. Морально це непросто: бачити цю розруху, слухати розповіді цих людей про окупацію. Добре, що в нас є така можливість виїжджати та допомагати цим жінкам», – розповіла завідувачка перинатального центру Олена Чебан.

Нині у відділенні вистачає спеціалізованих медпрепаратів та обладнання для виходжування малих «поспішайок». При цьому завжди існує потреба у суто побутових речах, таких як підгузки та суміші для вигодовування. А ще персонал мріє покращити умови перебування пацієнток, тож у планах ремонт в кількох палатах. Та є потреба і в дороговартісному обладнанні, в апаратах ШВЛ для новонароджених. Вони допомагатимуть малечі робити перший подих і крок у життя.