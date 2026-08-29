"Шанс перемогти є": новий міністр оборони Хмара оголосив про зміну стратегії війни з РФ

Євгеній Хмара / © Associated Press

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На думку нового очільника оборонного відомства Євгенія Хмари, сліпе копіювання радянської воєнної школи та дзеркальні кроки у відповідь не приведуть Україну до перемоги над РФ. Водночас він переконаний, що в українців «є реальний шанс перемогти», впевнений він. Україні потрібен власний метод ведення війни.

Такий «принципово інший» метод ведення бойових дій значною мірою вже сформовано. Про це Євгеній Хмара розповів американському виданню National Interest.

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Відмова від радянської моделі та пошук власного шляху

«Маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію», — цитує видання пояснення нового міністра оборони України, чому не можна воювати з РФ виключно за успадкованою від СРСР моделлю бойових дій.

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Асиметричні удари та перенесення війни на територію РФ

Якою саме повинна бути нова модель, Євгеній Хмара не розкрив деталей, зазначивши, що це «асиметричні удари» вглиб країни-агресорки. Ба більше, нові міністр оборони і командувач ЗСУ Михайло Драпатий вже «спільно готують наступний етап перенесення бойових дій на територію агресорів», зазначає видання.

У якості приклада National Interest наводить операцію «Павутина» — спецоперацію бійців ЦСО «А» СБУ під керівництвом Євгенія Леонідовича. Нагадаємо: унікальна та масштабна операція СБУ була проведена у червні 2025 року — українські FPV-дрони завдали ударів по п’яти російських військових аеродромах у глибокому тилу РФ.

Задіяні в операції дрони коштували близько $1 млн, зазначає видання. Проте вони завдали понад $5 млрд збитків стратегічній авіації Росії.

Руйнування «вузлових точок» ворога

За словами Євгенія Хмари, та ж логіка лежить в основі всієї нинішньої далекобійної кампанії: удари наносяться не по окремих об’єктах, а по «вузлових точках» цілої системи країни-агресорки.

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Такими «вузловими точками» є нафтопереробні заводи, транспортні вузли, експортні логістичні маршрути тощо. Причому вартість самого удару має становити лише приблизно 2% від економічних збитків, які він завдає ворогу.

Удар по економіці РФ: перші результати стратегії

Результат нової стратегії вже є. Так, зі строю нафтопереробної галузі Росії вже виведено близько 43% потужностей, і навіть власна статистика РФ фіксує двозначне падіння виробництва пального цього року, а країна вже імпортує паливо й нормує бензин для власних споживачів.

Асиметричність таких українських відповідей на російські удари наочна, підкреслює Євгеній Хмара. Якщо Москва тероризує цивільне населення України, то Київ б’є виключно по тому, що фінансує війну.

Нагадаємо, Євгеній Хмара офіційно очолив Міністерство оборони України 19 серпня. За відповідне рішення у Верховній Раді віддали 312 голосів.

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