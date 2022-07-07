"Шанс принести гроші в українські бюджети": на сайті президента з’явилась петиція про легалізацію порно

На сайті Офісу президента зареєстрована петиція з закликом до глави держави Володимира Зеленського легалізувати порнографічну діяльність на території України.

За три дні під відповідним зверненням підписалися майже 10 тис. громадян України. Збір голосів триватиме ще 90 днів.

Автором петиції є Тарас Сіромський.

Серед аргументів він вказав те, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність. Тож усі, хто хоче зніматися у порно, продовжують це робити за кордоном. На думку чоловіка, таким чином заборона порнографічної діяльності лише шкодить економіці України, адже податки громадян, які могли б надходити до держбюджету, сплачуються іншим країнам, де такої заборони немає.

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"В Україні цей закон (про заборону порнографічної діяльності – ред.) приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно – може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", – йдеться у тексті петиції.

Сіромський також вказав у петиції, що заборона порнографії гальмує "рух України до цивілізованих держав".

"Зараз, коли багато людей втратили роботу, це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети", – наголосив автор петиції.

Він зауважив, що чинний закон про заборону порнографічної діяльності може трактувати як кримінальні навіть дії українських користувачів платформи Onlyfans, які збирали гроші для ЗСУ.

"Тому зараз це дуже важливо – зняти заборони на еротику та порно, і легалізувати їх в Україні! Це доведе демократичність і свободу України, за яку ми зараз боремось!" – наголосив Сіромський.

Нагадаємо, Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

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