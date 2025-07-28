Шанси на зустріч Зеленського і Путіна зросли: яка подія відкриває вікно для переговорів

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп відкрито демонструє невдоволення затягуванням Кремлем переговорного процесу. Тепер шанси на зустріч лідера України Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимир Путіна зростають.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі “Укрінформу”.

Дипломат каже, мовляв, зараз не може коментувати слова очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана про зустріч президентів України і Росії, бо не знає контексту. Втім, наголосив Кислиця, “це дуже важливо”.

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“У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. Він дійсно, хочеться вірити, зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона уривається терпець. Розумієте, можна гратися з друзями, можна гратися з колегами, але гратися з президентом США у такі ігри не можна”, - сказав Кислиця.

З його слів, тема саміту лідерів порушувалася ще під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі. Делегація “фюрера” Путіна не казала, що такої зустрічі ніколи не буде.

“Російська сторона казала: «Ви хочете зустрічі? Виконуйте вимоги!». Тобто вони спотворюють логіку української сторони, бо вважають, що президенти мають лише схвалювати щось, що зроблено експертами. Але тут має бути інша логіка. Тут мусить бути логіка: правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки. Інакше ми будемо так ще роками зустрічатися. І це те, що потрібно російській стороні”, - наголосив представник МЗС.

Москва замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати «інфраструктуру безкінечних розмов» і запропонувати це і президенту США.

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“У Вашингтоні, де працюють розумні люди - і аналітики, і політики - вже зрозуміли, що їх водять за ніс. Чекати до 2 вересня — це занадто довго, адже щодня гинуть люди, щодня маємо ракетні та дронові обстріли, а російська сторона продовжує водити хороводи навколо експертних зустрічей”, наголосив Кислиця.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про сигнали з Москви щодо його зустрічі з Володимиром Путіним. Він висловив припущення, що багато вдалося домогтись «деякими кроками на території Росії, деякими операціями».

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі 23 липня українська делегація запропонувала зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна за участі лідерів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Дональда Трампа. Ця пропозиція була однією з трьох умов Києва. Однак у Кремлі досі не дають неоднозначні відповіді щодо зустрічі Зеленського і Путіна.

Дата публікації 17:41, 28.07.25 Кількість переглядів 10 Невигідно?! У ЄС незадоволені торгівельною угодою зі США - оце так поворот