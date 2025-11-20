Шанси Зеленського на другий термін: у "Слузі народу" оцінили можливість переобрання президента

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Знання і сили українського президента Володимира Зеленського дозволять йому позмагатися на наступних виборах. Від цього багато в чому залежить стійкість інституції президента, і це важливо.

Так відповів на запитання журналістів видання lb.ua народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Потураєва попросили коротко відповісти, чи має президент Зеленський шанси на переобрання?

Тож нардеп прокоментував перспективи переобрання президента Володимира Зеленського. За його словами, передбачити результат складно, але, знаючи президента, він володіє мудрістю, чуттям, знаннями та силою, щоб вийти з нинішньої ситуації переможцем.

«Прогнозувати складно, але знаючи його, він має мудрість, чуйку, знання і сили, щоб вийти з цієї ситуації переможцем. І, можливо, за сприятливих обставин, якщо родина йому це дозволить, навіть позмагатися на наступних виборах президента. Від цього багато в чому залежить стійкість інституції президента, і це важливо», — зазначив Потураєв.

