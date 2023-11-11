"Шантажі, заколоти і теракти": в ОП відповіли, чим загрожує Україні та іншим країнам проблема "втоми від війни"

Втома і "певний емоційний стан" не повинні підштовхувати до думок, що в України немає ресурсів перемогти у війні з Росією.

Про це сказав під час телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо ми через втому, через певний емоційний стан почнемо говорити "все, в нас немає ресурсності для того, щоб все ж таки дожати Росію"... То тоді ціна, яку платитиме Україна і проукраїнська коаліція буде набагато більшою", - сказав він.

За словами Подоляка, якщо Росія залишиться з цією елітою, яка встановлює правила в РФ, це буде означати максимальну агресивність і мілітаризм країни, що матиме "певну зовнішньополітичну доктрину".

За його словами, ця доктрина буде включати в себе шантажі, фінансування ультрарадикальних політичних організацій в інших країнах або заколоти і теракти.

"Оце треба розуміти і тоді наші партнери будуть вкладати в превенцію всього цього набагато більше грошей. Тому попри втому маємо пояснювати засадничі речі: війна не може закінчитись таким чином, щоб російська еліта зберегла свої позиції в Росії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, західний політолог розповів раніше, що на дві проросійські країни чекає зміна режиму. У разі перемоги України, за його словами, буде зовсім інша Європа із іншими "центрами політичної гравітації".

Читайте також: