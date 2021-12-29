Шанувальники Люцифера вбили й розчленували дитину та застрелили її матір: подробиці резонансної справи

Днями суд виніс вирок сатаністам, винним у вбивстві.

Коханці-сектанти вбили 30-річну Катерину Обуховську та її 10-річну доньку Ганну. Злочини сталися у Києві та на території Хмельницької області. Через 6 років після жорстоких вбивст суд нарешті поставив крапку у цій резонансній справі. Сергій Любенко проведе за ґратами решту життя, а його коханка і спільниця Юлія Бойко за співпрацю зі слідством пробуде у в'язниці 10 років.

Про це розповідає OBOZREVATEL.

Познайомилися на сайті знайомств

Катерина Обуховська з Вінниці після розлучення мешкала з донькою у батьків. Вони допомогали їй з дитиною. Жінка не полишала надії ще раз створити родину, тож розмістила свою анкету на сайті знайомств і незабаром завела знайомство зі старшим на 6 років чоловіком.

Стосунки пари розвивалися швидко, але обранець молодої жінки не сподобався її родині.

"Небалакучий, потайливий, але Катя нікого не слухала", – розповіла її знайома.

Через деякий час Катерина взагалі перестала спілкуватися з подругами, а також стежити за собою. Вона постійно ходила наче сонна. Змінилася й поведінка її доньки.

Застрелив матір, а потім задушив і розчленував доньку

Із Сергієм Катерина проводила практично весь свій час. 8 серпня 2015 року вони разом поїхали до Києва. Там під час прогулянки у Святошинському лісі чоловік її застрелив із пістолета, а зброю сховав неподалік з місцем злочину. За два дні Сергій вирушив за її 10-річною донькою Ганною.

Дівчинка в цей час перебувала у рідного батька. Сергій розповів йому, що Катя просила забрати доньку, а на питання "чому сама не зателефонувала?" відповів, що вона втопила телефон. Батько Ганни і досі він докоряє собі, що віддав убивці дитину.

Після того, як Любенко забрав дитину, він зустрівся зі своєю спільницею – Юлією Бойко. Вони разом відвезли дівчинку до Хмельницької області, де задушили, а потім розчленували.

Батьки Катерини почали хвилюватися, оскільки ні вона, ні Ганнуся не виходили на зв'язок, тож звернулися до поліції, і правоохоронці оголосили їх у розшук.

Катю поховали як невідому особу, а частини тіла Ганнусі знайшли згодом

Лісник виявив тіло Катерини із простріленою головою наступного дня після вбивства. Жінку ніхто не упізнав протягом 2 місяців, тож її поховали як невідому особу. Лише за складеним художником портретом (реконструкцію обличчя провели працівники судмедекспертизи, а художник намалював) і завдяки сюжету на телебаченні родичі впізнали у загиблій Катю, а ДНК-експертиза підтвердила страшне припущення.

Рідні сподівалися знайти живою хоча б Ганнусю, але незабаром у селі Заслучне Хмельницької області пастухи знайшли частини тіла вбитої дитини.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваних у страшних злочинах.

Шанував Люцифера і займався жертвопринесенням та канібалізмом

Було встановлено, що Сергій Любченко крутив роман з Катею і одночасно з 19-річною вінничанкою Юлією Бойко. Під час слідства з'ясувалося, що чоловік поклонявся Люциферу і був прихильником своєї вигаданої релігії, яка передбачає жертвопринесення і канібалізм.

"Промивав мізки своїм жінкам, давав читати їм певну літературу, підпорядковував собі – насправді, створив власну мінісекту", – розповіли правоохоронці.

Після затримання Любенка правоохоронці спочатку думали, що в нього проблеми з головою, оскільки, на їхню думку, здорова людина такого зробити не могла, але психіатрічна експертиза визнала його осудним.

"Але як може бути нормальною людина, яка сотворила таке?!" – не можуть зрозуміти поліцейські.

Його 19-річна спільниця співпрацювала зі слідством і розповіла все, що знала. Вона зізналася, що разом із Сергієм душила дитину, бо сатаніст сказав своїй молоденькій коханці, що сам не впорається з цим, – вона погодилася.

У вересні 2020 року суд Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зас визнав винною у вбивстві дівчинки Юлію Бойко і засудив її до 10 років позбавлення волі. Вирок Сергію Любенку винесли лише нещодавно - за незаконне позбавлення волі, незаконне поводження зі зброєю, подвійне вбивство, а також розбій йому дали довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що в Італії в селищі Фанано-ді-Градара, що у провінції Пезаро-е-Урбіно, 80-річний чоловік вбив 61-річну дружину, бо та відмовилась зайнятись з ним сексом.

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