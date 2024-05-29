"Шапка-невидимка" не спрацювала: на кордоні викрили чоловіка, який намагався виїхати з України

Чоловік переховувався у кабіні вантажівки, яка прямувала до Молдови.

Українські прикордонники викрили пасажира-"невидимку", який намагався незаконно потрапити до Молдови, сховавшись у кабіні вантажівки.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"Водій вантажівки, який пізно ввечері прямував з України, стверджував, що їде один. Проте під час огляду кабіни прикордонники виявили чоловіка, який сховався у складеному спальному місці", – йдеться у повідомленні.

У службі додали, що стосовно порушника правил перетину кордону складено протокол про адміністративне порушення. Водію "пощастило" ще менше – його дії можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин, тому чоловіка передали Нацполіції. Його подальшу долю визначить слідство та суд.

Нагадаємо, підприємець з Полтави вигадав, як "легально" втекти за кордон. Обман чоловіка розкрили під час перетину кордону.

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