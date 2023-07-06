Шарію оголошено підозру в держзраді за допомогу ФСБ: в СБУ показали відеодоказ

Проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, Шарій допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора і в СБУ.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді українському блогеру, який з-за кордону здійснює підривну діяльність проти України", – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Не називаючи імені Шарія, у відомстві зазначили, що від 2019 року блогер фактично проживає на території Іспанії, звідки організовує "піар-акції проросійської спрямованості, створює та поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту".

Шарій зі спільником розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ

Слідчі з’ясували, що навесні 2022 року підозрюваний вступив у змову з ексначальником ГУ Нацполіції у Вінницькій області, який від 2018 року працює на ФСБ (щодо останнього за фактом держзради розпочато окреме кримінальне провадження).

Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ, який передали куратору з російської ФСБ. Цей куратор мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їхнього утримання в Росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео планували використовувати для монтажу антиукраїнських матеріалів і поширювати їх в Інтернеті.

Деталі про діяльність Шарія від СБУ

Водночас в СБУ заявили, що на замовлення спецслужб РФ Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановкових відеороликів, де російські окупанти допитують українських полонених.

"Зокрема, Шарій особисто підказував фсб, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для рф моменти. "Змонтовані" сюжети рф потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені", – йдеться в повідомленні СБУ.

Уривок перехопленої розмови Анатолія Шарія з російськими спецслужбами / Скриншот

За даними слідства, Шарій вів негласну співпрацю з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю. Комунікувати зі спецслужбами РФ блогеру допомагав спільник в окупованому Севастополі – ексочільник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов. Саме від нього Шарій отримав відео з допитами двох полонених бійців ЗСУ. Після монтажу файлів відео були погоджені з представником російської спецслужби.

"Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації", – йдеться в повідомленні СБУ.

Там зауважили, що у розмовах зі спільником Шарій визнав, що незважаючи на монтаж, не вдалося приховати поганий стан українських полонених. А їхні родичі, які відгукувалися на опубліковані відео, просили не знімати і не мучити полонених.

В СБУ додали, що Шевцов та Шарій переховуються від правосуддя, тож проводяться комплексні заходи для притягнення обох до відповідальності. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Шарій допомагав ФСБ робити постановкові відео з допитами полонених бійців ЗСУ

Нагадаємо, у травні 2022 року СБУ повідомила про затримання Шарія в Іспанії. Йому тоді були оголошені підозри у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Того ж дня іспанський суд випустив Шарія з-під варти під підписку про невиїзд. В нього забрали паспорт та зобов'язали з'являтися до суду що п'ятнадцять днів.

У жовтні того ж року російські пропагандисти заявляли про закриття справи про екстрадицію Шарія в Іспанії, бо той міг переїхати до Італії, про що начебто повідомила українська сторона.

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