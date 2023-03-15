Поняття “шароварщина” – культурна зброя масового ураження, яка століттями знищувала нашу етніку

"Шароварщину" часто пов’язують із шароварами – широкими штанами, які носили козаки. Але за іншою версією, на якій наполягають історики-фольклористи, термін “шароварщина” пішов від прізвища культурного діяча Бориса Шарварка.

Світлані 30 років. Вона народилася у Казахстані, а в шість років разом із родиною переїхала жити до міста Кривий Ріг, одного з промислових гігантів на сході України. І перше, що зробили батьки Світлани, аби допомогти доньці освоїтися на новому місці, – віддали її до української школи та записали до танцювального колективу.

Дитяче фото Світлани та її колежанок по танцювальному колективу

“Я танцювала з першого по восьмий клас. Це були народні танці, – згадує дівчина. – З року в рік ми танцювали танок “Гопак”. Виступали з ним на конкурсах, у парках, у школах, на день міста нас обовʼязково запрошували. Звісно, в нас були особливі костюми для цього танцю. Хлопчики одягали червоні шаровари. А дівчатам пошили червоні спідниці, вишиті нереальною кількістю блискіток. На голову нам вдягали або вінки, або стрічки з калиною. На ногах – червоні чоботи. Тоді нам здавалося, що це норм. Народний костюм. Але, якщо чесно, одягнути таке поза танцями я б не наважилася. Було таке ставлення і в мене, і в усіх навколо, що це щось старе та несучасне. Що так одягаються тільки в селі, а не в місті”.

Звичайно, сьогодні дівчина змінила своє ставлення до народного одягу. Тепер в її гардеробі є кілька вишиванок – і для себе, і для своєї доньки.

“Сьогодні моя Маша навчається танцям у тому ж самому колективі. І мене радує, що в їхній програмі зараз уже немає ані незмінного гопака, ані костюмів із шароварами й вінками”, – ділиться Світлана.

Протягом десятиліть імперська політика навʼязувала українцям образи червонощоких дівчат у яскравих пластмасових вінках та пузатих чоловіків в атласних шароварах – разом з архетипами “хохла” та “хохлушки”, доброзичливих, хлібосольних, простакуватих селян. Більшість українців навіть не замислювалися, що таке вбрання має дуже мало спільного з етнічно українським. Цей процес підміни з часом назвали “шароварщиною”.

“Шароварщина – це підробка, муляж. Російська імперія, як фальшивомонетчики, штампувала і кидала в тираж "несправжню" українську культуру. Ніби і виглядає схоже на "справжні" гроші, але жодної цінності не має”, – говорить українська письменниця та громадська діячка Ярина Винницька.

На її переконання, “шароваршина” – це як російська мова чи пам'ятники Пушкіну по всій Україні. Це тавро раба на тілі нашої країни, колоніальний спадок, наслідок кількасотрічної загарбницької політики. Росії було вигідно звести все українське до другосортного, селянського – висміяти, знецінити, спотворити. Тільки така карикатурна Україна мала право на існування.

Зазвичай, поняття "шароварщина" часто пов’язують із шароварами – широкими штанами, які носили козаки. Але за іншою версією, на якій наполягають історики-фольклористи, термін “шароварщина” пішов від прізвища культурного діяча Бориса Шарварка, який від 1977 року ставив ключові концерти та організовував офіційні масові заходи в Україні.

Радянській владі важко було повністю заборонити нашу культуру, тому вона намагалася розмити та спростити давні народні символи. Так, замість символічного орнаменту вишиванок сорочки оздоблювали стилізованими квітами надто яскравих кольорів із нехарактерними візерунками. З народного вбрання викидали певні елементи, робили його простим, зі скупим оздобленням. Часто його шили з дешевого блискучого матеріалу, аби підкреслити низинність культури, незначущість вікової спадщини. Дівчат заквітчували в одноманітні вінки зі стрічками й прикрашали дерев'яними коралями.

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“З минулого можна виділити не стільки окремі приклади, як загальну тенденцію, державну політику, – переконана Ярина Винницька. – Систематичні зусилля у намаганні звести велику унікальну українську традиційну культуру до рівня кітчевих дешевих сувенірів – псевдонародних костюмів із цими дикими соняшниками іймаками, шароварів із блискучого поліестеру, пластмасових вінків, примітивних пісеньок у стилі "Ой на горі два дубки", які виконуються "стиснутим горлом" у "колгоспному" стилі. Тобто вони навіть спотворили манеру звуковидобуття”.

До мемів про віночки та шаровари радянська влада неодмінно додавала сало та горілку, таким чином підкреслюючи простакуватість наших прагнень та цінностей: мовляв, нам аби випити, погуляти та набити черевце. Яскравим прикладом спотворення суті українських весільних обрядів став радянський мультфільм режисера Едуарда Назарова “Жив-був пес”. Адже головний акцент зосереджено саме на застіллі, а не на наших весільних традиціях. То як нам позбутися цього карикатурного радянського спадку?

“Треба просто почати споживати своє "справжнє”, – запевняє Ярина Винницька. – Це як пити молоко чи їсти масло від корови, а не суміш трансжирів і штучних замінників смаку. Ви відразу відчуєте різницю. Усі мої проєкти, вся діяльність культурної плафторми "Ковчег Україна" – це спроба продемонструвати українцям, що селянське може бути надзвичайно вишуканим. Що борщівська сорочка з Поділля чи домотканий полтавський рушник – вершина дизайнерського мистецтва, варта паризьких бутиків”.

“Ми намагаємося продемонструвати, що селянське мистецтво може бути “високим”, але й задекларувати, що українці – не тільки селяни. Ми маємо багату міську культуру, своїх королів і гетьманів, свої академії та бібліотеки, свій авангард і сецесійну архітектуру. Треба пізнавати себе, вивчати питомо українські речі світового рівня – те, що можна вважати золотою інвестицією України в скарбницю людства: гуцульську кераміку, буковинську хатню ікону, гуцульську ікону на склі, чернігівську ікону в стилі "народного бароко", червоні полтавські рушники, полтавську плахту і сорочку білим по білому, решетилівські килими, борщівську і заставнівську сорочки з Поділля і Буковини. І тоді “шароварщина” просто випарується, як "роса на сонці".

А ще письменниця радить українцям якомога частіше відвідувати наші музеї. Івана Гончара та Національний художній музей у Києві, музей Шептицького у Львові, уважно приглядатися до картин Пимоненка, Мурашка, Труша, Кульчицької, Новаківського, які так любили малювати свій народ і його звичаї.