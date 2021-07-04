Шарпав і бив кулаками: у Польщі заарештували українця, який бив матір та вагітну співмешканку

Чоловікові за скоєне загрожує до 10 років в'язниці.

У Польщі затримали 31-річного громадянина України, який знущався з 54-річної матері. Він досить тривалий час бив її принижував і навіть погрожував вбити.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.



Після затримання польські правоохоронці встановили, що чоловік вчиняв домашнє насильство не лише стосовно матері, а й своєї 31-річної співмешканки. Протягом останніх кількох місяців він тричі потрапляв у поле зору поліції саме через знущання над обидвома жінками.



Після першого затримання чоловікові заборонили наближатися до матері та співмешканки, але він порушив заборону і був заарештований. Українець провів за гратами понад три місяці.



Після виходу з-під арешту громадянин України взявся за старе й почав знову фізично та морально знущатися переважно зі своєї матері. При чому він ніде не працював, як і його вагітна співмешканка і повністю перебував на утриманні своєї матері.



“31-річний чоловік постійно ображав свою матір, погрожував вбити її, виділяв їй їжу, ускладнював користування окремими кімнатами, шарпав її та бив кулаками по голові й тілі, завдаючи численних травм”, - йдеться у повідомленні поліції.



Під час останнього затримання українець почав душити матір та схопився за ніж і навіть погрожував їй вбивством. Чоловіка заарештували на 3 місяці. За своє вчинки громадянину України загрожує навіть до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік. Постраждалого громадянина України віддали під опіку швидкої допомоги.

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