Шашлики з ризиком штрафу: українцям нагадали правила відпочинку на природі

© Associated Press

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З настанням літа українці дедалі частіше вирушають на пікніки, однак не всюди дозволено розпалювати вогонь. За порушення правил пожежної безпеки передбачені не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Зокрема, розводити багаття заборонено в лісах під час пожежонебезпечного періоду поза спеціально облаштованими місцями, на територіях природно-заповідного фонду, ближче ніж за 30 метрів до будівель, а також у дворах, парках і скверах без відповідної інфраструктури.

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За порушення правил у лісах громадянам загрожує штраф від 1530 до 4590 гривень, а в межах населених пунктів — від 340 до 1360 гривень.

Водночас, якщо через необережне поводження з вогнем виникне пожежа із суттєвими наслідками, може настати кримінальна відповідальність. У такому разі передбачено штраф до 68 тисяч гривень, виправні роботи або навіть обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Фахівці закликають відпочивальників розпалювати вогонь лише у спеціально відведених місцях, користуватися мангалами та мати поруч воду або інші засоби для гасіння. Також не варто залишати вогонь без нагляду і необхідно повністю його загасити після завершення відпочинку. Дотримання цих правил допоможе уникнути пожеж і небезпечних наслідків під час відпочинку на природі.

Нагадаємо, в Україні податкова служба попередила, що регулярний продаж кошенят через інтернет (OLX, соцмережі тощо) може вважатися підприємницькою діяльністю. Якщо людина робить це систематично без реєстрації ФОП або бізнесу, їй може загрожувати штраф.

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