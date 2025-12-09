"Ще 2-3 атаки — і все": експерт про вичерпання запасів обладнання для ремонту енергосистеми

Ще 2-3 масованих атаки по енергетиці і обладнання для ремонту не залишиться, вважає експерт. / © ТСН.ua

Реклама

Українська енергосистема може зіткнутися з незворотними наслідками вже після кількох наступних масованих атак.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, передають Новини.LIVE.

Він визнав, що резервів в енергосистемі наразі немає.

Реклама

«Можливо, я просто чогось не знаю. Я був би радий цьому. Але я не бачу зараз ресурсів ні в Укренерго, ні у генеруючих компаній, ні у розподільчих компаній особливо, для того, щоби закуповувати те обладнання, яке їм вже зараз потрібно і буде потрібно через два-три місяці», — заявив Харченко.

За його словами, ще дві-три великі атаки РФ на енергосистему можуть стати критичною межею.

«Себто в „Укренерго“ якісь „закром"а ще працюють і щось там ще є. У всіх інших, наскільки я розумію, ситуація близька до такої, що вони через певний і дуже короткий час — дві три атаки — будуть просто дивитись на пошкодження і не розуміти, яким чином це відновлювати», — попередив експерт.

Раніше ми публікували оновлені графіки стабілізаційних відключень по областях України на 9 грудня.