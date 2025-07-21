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Звісно, у Москви є ще 43 дні. Черговий «останній» дедлайн Трампа збігає на початку вересня. Якщо Путін і цього разу не пристане на умови Вашингтона, США можуть застосувати 100% тарифи до російського експорту та експорту з тих країн, які найбільше торгують з Москвою. А це Китай, Індія і Туреччина — найбільші покупці російської нафти, газу та інших енергоресурсів. Проте в ЄС уже закликали Трампа не чекати ще 50 днів, бо це не допоможе послабити спроможність Росії воювати. А більшість ЗМІ та аналітиків прямо наголошують, що чергові 50 днів — це дозвіл Путіну на масовані повітряні удари та захоплення ще більше українських територій.

Експерти зазначають, що через загалом кволу позицію Заходу у Путіна немає страху військової поразки. До того ж у Кремлі чудово розуміють слабкість чергового 50-денного ультиматуму Трампа. Загальний товарообіг США та Росії 2024 року становив лише $3,5 млрд. Проте Америка досі імпортує російський уран. Хоча 2024-го обсяги закупівель і впали приблизно вдвічі — до $624 млн, та однаково це 12–14% від загального обсягу природного урану та 24–27 % — послуг зі збагачення. До того ж навряд чи США захочуть сваритися з Китаєм, Індією та Туреччиною, застосувавши до їхнього експорту до Америки додаткові мита.

У Москві це чудово розуміють, нагадуючи, що до чергового дедлайну 50 днів було 24 години, а потім — 100 днів. Тож чи дотримається Трамп своєї обіцянки цього разу та запровадить нові санкції проти Росії і її «друзів»? Чи він вчергове пускає пил в очі? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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«Дозвіл» на вбивства: черговий масштабний обстріл

Поки в неділю, 20 липня, в ефірі Fox News сенатор-республіканець Ліндсі Грем вчергове погрожував Путіну та його «друзям» вторинними санкціями, які запровадить Трамп, в Україні вже лунала повітряна тривога. В ніч проти понеділка, 21 липня, Росія здійснила чергову масовану атаку, застосувавши 450 засобів повітряного нападу. Найбільше руйнувань у Києві та на Прикарпатті.

Польща та Румунія знову піднімали свої винищувачі. Минулого тижня попри опір таких країн, як Словаччина та Угорщина, Євросоюз схвалив чи не найжорсткіший 18-й пакет санкцій проти Росії, який розширив заборону на доступ російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT та знизив цінову «стелю» на російську нафту від $60 до приблизно $47,6 за барель, додавши до «чорних» списків ще 105 суден «тіньового» флоту РФ. До того ж ЄС санкціонував транзакції, пов’язані з обома «Північними потоками» на тлі розмов про можливість їхнього відновлення за гроші якихось американських інвесторів.

Минулого тижня очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, звертаючись до адміністрації Трампа, вже заявляла, що «50 днів — це дуже довгий термін, коли щодня вбивають невинних цивільних осіб». Проте для Білого дому це, вочевидь, не аргумент. Багато західних експертів нагадують, як під час останньої, шостої телефонної розмови з Трампом Путін сказав йому, що протягом наступних 60 днів знову спробує окупувати територію на сході України до адмінмеж областей, де Росія має значний плацдарм.

Днями The Washington Post навіть повідомляла, як під час останньої телефонної розмови з президентом Зеленським Трамп сказав, що Україна має перейти в наступ, щоб змінити перебіг війни на свою користь. Проте як Сили оборони України мають це зробити на тлі постійних зупинень постачань американської зброї та відсутності розуміння можливості та строків її закупівель у майбутньому?

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Рівно тиждень тому, сидячи в Овальному кабінеті разом з генсеком НАТО Марком Рютте та даючи чергові 50 днів Путіну, Трамп оголосив про досягнення домовленості щодо закупівель європейськими країнами-членами НАТО та Канадою американської зброї для потреб України. Тобто Трамп, зрештою, погодився продавати Києву зброю, а не надавати, як це було за президентства Джо Байдена.

Також Трамп заявляв про 17 систем ППО Patriot, значна частина яких, за його словами, піде на поле бою. Проте пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший Patriot може бути відправлений до України протягом кількох місяців. А свої системи, яких у ФРН залишилося лише дев’ять, Берлін не може надати, бо вже раніше віддав Києву три власні установки. Тому, на думку австрійського військового експерта Густава Гресселя, Трамп, вочевидь, плутає різні речі і не в змозі запам’ятовувати факти чи цифри.

«Тому не варто вірити його словам. Єдине, що обговорюється — це пускові установки та батареї. Сюди входять пускова установка, передовий центр керування і радар. Це можуть бути старі американські або ізраїльські батареї, які були списані», — каже Густав Грессель в інтерв’ю DW.

«Нищівні» санкції: що буде після 50 днів

«Путіне, настає твоя черга, — сказав у неділю, 20 липня, в ефірі Fox News Ліндсі Грем. — Трамп от-от надере зад Путіну. Китай, Індія та Бразилія — ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Саме це підтримує військову машину Путіна. Тож президент Трамп збирається запровадити 100% тариф щодо цих країн, покаравши їх за допомогу Путіну. Путін може пережити санкції. Йому байдуже до російських солдатів. Але Китай, Індія та Бразилія ось-ось зіткнуться з вибором між американською економікою та допомогою Путіну. І я думаю, вони оберуть американську економіку».

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Проте аналізуючи можливість запровадження адміністрацією Трампа вторинних санкцій проти країн — застосування додаткових мит до їхнього експорту до США, — які купують російські енергоносії, ТСН.ua вже писав, що це Китай, Індія та Туреччина. Саме ці три країни — найбільші покупці російської нафти, газу та інших енергоресурсів. Разом торік вони імпортували російських енергоресурсів на $174,46 млрд. Для порівняння, ухвалена Конгресом у квітні 2024 року, ще за президентства Джо Байдена, військова допомога Україні була на $60,7 млрд. Водночас Бразилія, на відміну від Туреччини, яка й сама є найбільшим добувачем нафти в Латинській Америці, імпортувала 2024 року російської нафти лише на кілька мільярдів доларів.

За словами Кіра Джайлза, старшого консультанта Програми Росії та Євразії у Chatham House, незважаючи на весь ентузіазм, викликаний жорсткою промовою Трампа, насправді він дав Путіну ще 50 днів на продовження війни, перш ніж будуть застосовані будь-які додаткові санкції, а Росія продовжуватиме бомбардувати українські міста та максимізувати свої зусилля, щоб сіяти смерть і страждання серед мирного населення.

До того ж за ці пів року свого другого президентського терміну Трамп уже давав Путіну безліч дедлайнів (дивися Інфографіку — Ред.), протягом яких Росія мала припинити вогонь і почати серйозні переговори про шляхи закінчення війни. Спочатку, нагадаємо, Трамп говорив, що все врегулює протягом 24 годин. Проте згодом він сказав, що це був сарказм. У березні, після другої телефонної розмови з Путіним, президент США оголосив про згоду Росії не бити по об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 30 днів. Наприкінці квітня, після заклику «Володимире, зупинися!», Трамп дав Кремлю ще 100 днів, після закінчення яких погрожував запровадити нищівні санкції.

Скільки разів Трамп вже давав Путіну «другий» шанс — найгучніші заяви / © ТСН.ua

«Трамп має загальну міфічну ідею щодо відносин з Путіним, що вони друзі, що вони якимось чином багато через що пройшли разом тощо. Звісно, це фікція. Можливо, це результат натренованості Путіна, як агента КДБ, фантастичної здатності маніпулювати… Але від січня росіяни жодного разу не сказали, що вони хочуть припинення вогню. І вони ніколи не казали, що хочуть припинити війну. І те, що Трамп начебто веде переговори про припинення вогню, ніколи не мало під собою жодного підґрунтя», — зазначала Енн Епплбом у подкасті The Fourcast.

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Дата публікації 12:45, 21.07.25 Кількість переглядів 67 Шахеди дістались Прикарпаття! Аж таких руйнувань тут не пам’ятають! Наживо з місця падіння дрону