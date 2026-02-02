"Ще кілька сантиметрів — і нас би не було": мешканці Черкас про атаку дронів РФ

ДСНС

Реклама

Російські війська ударними безпілотниками у ніч проти 2 лютого атакували Черкаську область. Внаслідок атаки поранення дістали щонайменше четверо місцевих мешканців.

Про це повідомили місцеві жителі.

За словами очевидців, один із безпілотників влучив у житлову забудову. Удар спричинив масштабну пожежу, будинки зазнали серйозних руйнувань. Люди змушені були рятуватися, вибігаючи з осель серед ночі.

Реклама

«Почався сильний вогонь. Ми вибігали через вікно — воно випало. Вибігли майже голі, в одних сорочках», — розповіла мешканка зруйнованого будинку.

За її словами, чоловік допоміг їй вибратися назовні за лічені секунди до повного обвалу конструкцій. «Ще кілька сантиметрів — і нас би придавило», — додала вона.

Інша очевидиця повідомила, що після вибуху будинок охопило полум’я: «Швидка забрала поранених, а тут усе горіло. Потім приїхали пожежники й почали гасити, бо в будинку був газовий котел».

Місцеві жителі розповідають, що деякі постраждалі дістали уламкові поранення та перебували у шоковому стані. «Мене одразу забрали до лікарні. Були осколки, надали всю необхідну допомогу», — сказала одна з постраждалих.

Реклама

За словами мешканців, будівлі зруйновані повністю й непридатні для проживання. Люди залишилися без речей та документів і змушені тимчасово переїжджати до родичів.

«У нас не залишилося нічого. Будинку фактично немає», — зазначили очевидці.

На місці атаки працювали підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці. Пожежі ліквідовано. Правоохоронні органи документують наслідки удару та збирають свідчення очевидців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі у Черкасах лунала серія вибухів. Перед цим військові повідомляли про наближення ударних безпілотників до міста. Після влучань у кількох районах спалахнули пожежі.