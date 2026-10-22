Ще мінус пів мільйона за пів року: скільки людей насправді залишилося в Україні

28,5 мільйона і це ще не межа: Лібанова попередила про небезпечний сценарій для України

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Станом на середину 2026 року в Україні залишилося 28,5 мільйона людей. За приблизно пів року населення скоротилося ще на пів мільйона.

Про це у коментарі «Телеграфу» новий результат розрахунків Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України вперше публічно озвучила його директорка, демографиня Елла Лібанова.

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Лібанова розповіла, що, за попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній українському урядові території жили близько 29 мільйонів людей.

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Вона пояснила, що демографи зіставили дані трьох мобільних операторів із державними реєстрами. Розрахунок враховував людей, які фактично перебували на цій території, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Похибка могла становити приблизно 300 тисяч.

Експертка наголосила: головна причина скорочення населення — виїзд людей за кордон. Лібанова побоюється, що після закінчення війни і скасування воєнного стану скорочення населення не зменшиться, а навпаки — збільшиться.

«Коли чоловіки отримають можливість виїзду, коли повернуться з фронту, роботу, яку вони будуть вважати для себе гідною, і зарплати, яку вони будуть вважати прийнятною, ми їм запропонувати не зможемо. І тоді виникає питання: а де возз’єднаються українські родини — в Україні чи за її межами?» — припустила Елла Лібанова.

Нагадаємо, фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ припустив, що населення України вже може наближатися до 20 мільйонів.

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Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тисяч осіб, а народжуються близько 180–220 тисяч дітей.

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