Укрaїнa
113
Ще не впровадили навіть половини: «Флеш» анонсував глобальні зміни у боротьбі з «Шахедами»

Нині сили ППО змушені працювати по всій території України, а це потребує великої кількості екіпажів і дронів.

БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Associated Press

Військовий експерт і радник міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Сергій Безкрестнов із позивним «Флеш» заявив, що Україна ще не реалізувала навіть половини запланованих рішень для боротьби з російськими дронами.

Про це він сказав у етері Radio NV.

За словами експерта, у майбутньому ефективність знищення російських «Шахедів» лише зростатиме.

«Ми навіть зараз не зробили і половину того, що ми думаємо зробити. Тобто, буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни глобальної стратегії і концепції захисту нашої країни», — зазначив Флеш.

Він пояснив, що нині сили ППО змушені працювати по всій території України, а це потребує великої кількості екіпажів і дронів.

«Ми розуміємо, що правильний шлях для нас — це робити захист наших кордонів, кілька рівнів ешелонів, тому що „Шахед“ взагалі не повинен долітати до великого міста», — наголосив експерт.

За його словами, у майбутньому система оборони працюватиме так, щоб основну частину дронів знищували ще поблизу кордону.

«Ми будемо так робити, що якщо якісь „Шахеди“ добралися до міста — буде працювати армійська авіація, гелікоптери, але зупиняти „Шахеди“ треба поруч з кордоном і не давати їм шансу „кошмарити“ наші міста», — сказав Флеш.

Окремо він наголосив на необхідності створення єдиного радіолокаційного поля в Україні.

«Бо перехоплювачі не можуть працювати без розуміння, де літають „Шахеди“, — пояснив експерт.

За словами Безкрестнова, в Україні існує дефіцит радіолокаційних станцій, оскільки їх потрібно значно більше для покриття всієї території держави.

«Ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося нарощувати кількість екіпажів і кількість засобів знищення», — повідомив він.

Флеш також заявив, що в Україні планують масштабно впроваджувати систему віддаленого керування дронами-перехоплювачами.

«У нас будуть пілоти в єдиному центрі десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоби екіпажів було мінімум», — зазначив експерт.

Він додав, що під час останньої нічної атаки російських «Шахедів» уже застосовували систему віддаленого керування.

«Віддалене керування — це наше майбутнє», — наголосив Безкрестнов.

На його переконання, такий підхід допоможе зберегти людський ресурс.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російські війська у ніч проти 14 травня знову масовано атакували Одеську область, запустивши дві хвилі дронів.

