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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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415
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Ще одна категорія українців може отримати 10 тис. грн стипендії: як подати заявку

Найкращі українські науковці отримуватимуть по 10 000 грн на місяць, заявили в уряді.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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В Україні запускають нові державні стипендії для вчених: як подати заявку

В Україні запускають нові державні стипендії для вчених: як подати заявку / © Unsplash

Кабмін запускає масштабну програму підтримки української науки — найкращі вчені отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уже цього року на щомісячні державні стипендії для науковців передбачили понад 190 мільйонів гривень. Це підтримка перших 2650 кращих вчених країни. Виплати розраховані на два роки, а їхній розмір становитиме 10 000 грн на місяць.

Хто призначатиме стипендії і хто їх отримає

Стипендії надаватимуть за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати.

За словами Свириденко, відтепер українські вчені можуть подати туди підтверджені дані про результати наукової роботи — інформацію про публікації та цитування, гранти, патенти, підготовку молодих дослідників, міжнародну співпрацю тощо.

На основі цих даних формуватимуться рейтинги дослідників, а науковці з найвищими позиціями зможуть отримати державні стипендії. Окремо передбачили підтримку молодих учених.

Участь у Національній системі дослідників України є добровільною. Інформацію можна подати через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі.

«Українські розробки, особливо в оборонній сфері та медицині, — це те, що рятує життя й посилює наші позиції на фронті. Тому підтримка науковців — це інвестиція в нашу безпеку, стійкість і майбутнє», — наголосила прем’єрка.

Проєкт реалізується за експертної підтримки Світового банку в межах програми «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (UIHERP).

Раніше ми писали, що жінку зі Львова позбавили пенсії та змусили повернути державі 144 000 гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
415
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