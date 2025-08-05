Ще одна категорія українців зможе отримати бронювання – все залежить від регіону / © ТСН.ua

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Підприємствам, які розташовані й працюють безпосередньо на прифронтових територіях, можуть дозволити бронювати більше працівників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова.

Зеленський зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях.

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Також уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах. Крім того, держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.

Раніше у ДПСУ пояснили, хто ухвалює остаточне рішення щодо виїзду заброньованих чоловіків за кордон.