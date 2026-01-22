Ще одна країна хоче переглянути закон про українських біженців: деталі про скасування "привілеїв"

Біженці з України / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

У Чехії можуть змінити закон lex Ukraine щодо українських біженців. Йдеться про те, що чинні норми нібито загрожують безпеці країни та потребують «суттєвого перегляду».

Про це заявив голова Палати депутатів та лідер СДПН Томіо Окамура, пише idnes.cz.

Деталі

Чеський політик Томіо Окамура, який очолює Палату депутатів парламенту та рух «Свобода і пряма демократія» (СДПН), заявив про підготовку змін до законодавства, що стосується українських біженців. Йдеться про так званий закон lex Ukraine, ухвалений після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Реклама

За словами Окамури, чинні норми надають іноземцям «надмірні переваги», які необхідно переглянути.

«Неможливо, щоб безпека громадян Чеської Республіки залишалася на задньому плані, а ми продовжували надавати захист винним у повторних злочинах чи проступках», — заявив політик.

Він додав, що конкретні пропозиції щодо змін до закону будуть представлені після ухвалення бюджету на 2026 рік. Очікується, що уряд обговорить його 19 січня. Нова коаліція вже відхилила проєкт попереднього кабінету з дефіцитом у 286 мільярдів крон.

Одним із перших символічних кроків Окамури після обрання на посаду стало зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів. У відповідь представники колишньої п’ятипартійної коаліції на чолі з експрем’єром Петром Фіалою вивісили українські прапори з вікон своїх парламентських кабінетів.

Реклама

Окамура також виступив проти рішення Європейського Союзу продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2027 року.

«Рух СДПН не погоджується з таким диктатом Брюсселя», — наголосив він.

Позиція МВС

Майбутній міністр внутрішніх справ від руху ANO Любомір Метнар поки утримується від конкретних заяв щодо змін lex Ukraine. Водночас він визнав, що Чехія має бути готовою до різних сценаріїв.

«Нам потрібно готуватися до того, що станеться, якщо війна в Україні закінчиться або продовжиться. Існують інші ризики, які можуть чинити тиск на міграцію», — сказав Метнар після зустрічі з президентом Петром Павелом.

Реклама

Він нагадав, що європейський механізм тимчасового захисту для українців діє до березня 2027 року, і до того часу ситуація ще може змінюватися.

Раніше колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії витрати країни на допомогу Україні сягнули 91,3 мільярда крон. Водночас державні доходи від податків, соціальних і медичних внесків українців, а також компенсації за військову допомогу перевищили 100 мільярдів крон.

Колишній міністр внутрішніх справ Віт Ракушан наголошував, що Чехія впоралася з хвилею біженців. За його словами, на легальному ринку праці перебуває близько 170 тисяч українців, зокрема й тих, хто приїхав до війни.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на 21 грудня в країні перебували 396 318 українських біженців із тимчасовим захистом.

Реклама

Близько 80 тисяч подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання, і приблизно 15 тисяч уже виконали всі необхідні умови.

Раніше Греція продовжила тимчасовий захист для Українських біженців.

«Згідно з рішенням Міністра міграції та притулку Грецької Республіки Атанасіоса Плевріса, термін дії тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, офіційно подовжено ще на один рік — до 4 березня 2027 року», — йдеться у повідомленні диппредставництва.