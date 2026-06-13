Ще одна країна раптово закрила КПП на кордоні з Україною: що сталося

Рух через КПП Паланка заблоковано / Фото: Митниця Молдови

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Вранці суботи, 13 червня, на південному кордоні України виникли серйозні логістичні труднощі через раптову зупинку роботи важливого митного термінала. Рух пасажирського та вантажного транспорту на ділянці «Паланка — Маяки — Удобне» повністю заблоковано через несправність баз даних Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила Митна служба Республіки Молдова у Facebook.

Технічні проблеми та альтернативні маршрути

Молдовські митники наголошують, що їхні співробітники працюють на максимальній потужності для управління наявним потоком мандрівників. Фахівці сусідньої країни намагаються всіляко зменшити дискомфорт для громадян, який виник через цю непередбачувану технічну ситуацію.

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Для уникнення довгих черг та багатогодинного очікування чиновники радять учасникам транскордонного руху завчасно планувати свої маршрути. Усім подорожувальникам наполегливо рекомендують обирати найближчий контрольно-пропускний пункт «Тудора» для швидкого перетину державного кордону.

Відомство подякувало громадянам за розуміння і пообіцяло оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі системи. Відновлення стандартного режиму пропуску очікується одразу після усунення технічних несправностей на українському боці.

«За будь-якої зміни ситуації ми повернемося з додатковою інформацією», — зазначили у пресслужбі молдовської митниці.

Ситуація на західних кордонах країни

Логістичні труднощі нині спостерігаються не лише на південному напрямку, адже з початком літнього сезону пасажиропотік стрімко зріс. У вихідні дні державний рубіж перетинає до 115 тисяч осіб за 1 добу, причому половина цього навантаження традиційно припадає саме на Польщу.

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Через такий величезний наплив мандрівників люди змушені чекати на перетин кордону по 10 або навіть 12 годин у легкових автомобілях та автобусах. Досвідчені туристи радять українцям обирати залізничне сполучення, оскільки поїзди рухаються чітко за графіком і дозволяють уникнути виснажливих заторів.

Водночас урядовцям вдалося вирішити критичну проблему з проїздом комерційного та пасажирського транспорту на популярному напрямку «Шегині — Медика». Незважаючи на заплановані масштабні ремонтні роботи на території сусідньої держави, рух пасажирських автобусів працюватиме без жодних додаткових обмежень протягом усього літа.

«Це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників», — повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

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