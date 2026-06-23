Арабатська стрілка / © УНІАН

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Україна могла завдати удару по мосту, який сполучає Генічеськ і Арабатську стрілку. Це є одна із важливих артерій до Криму.

Про це повідомляють кримські пабліки.

Моніторингова група «Кримський вітер», посилаючись на дані супутникової зйомки, пише, що після удару спалахнули пожежі в місцях дислокації окупантів.

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Також про вибухи в районі Арабатської стрілки та пожежу повідомляють місцеві жителі. Окрім того, було чути звуки вибухів в Генічній Горці та Щасливцевому.

Тим часом колабораціоніст Володимир Сальдо заявив про ракетний удар по переправі. Він стверджує, що міст перекрили. На місці працюють профільні окупаційні служби.

Згодом окупаційна «влада» додала, що міст для руху транспорту частково відкриють, але він потребує ремонту через атаку. Одну смугу залишать для ремонту, а на іншій організують для реверсного руху.

Станом на ранок Україна не підтвердила удар по об’єкту.

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© Google Maps

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У тимчасово окупованому Криму в Совєтському районі видно пожежу на електропідстанції «Насосна-2». Це підтвердив супутниковий сервіс NASA FIRMS. Пожежа виникла на об’єкті енергетичної інфраструктури.

А окупаційна «влада» боїться нового удару по Кримському мосту та будує масштабні захисні споруди навколо об’єкта. Росіяни встановили систему оборони біля переправи через Керченську протоку. Зокрема, вздовж підходів до об’єкта виставили баржі.

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