Ще один ключовий міст до Криму обвалився після атак ЗСУ: РФ втратила коридор у Генічеську — деталі

Генічеський міст обвалився / © Supernova+

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На лівому березі Херсонської області українські війська знищили міст у Генічеську, який путінська армія активно використовувала для військової логістики. У результаті систематичних ударів на мосту обвалилося кілька прольотів.

За попередніми даними, автомобільний рух через міст повністю зупинено. Результати ударів по мосту опублікував моніторинговий Telegram-канал Supernova+.

За попередньою інформацією, міст обрушився не відразу після конкретного удару, а внаслідок систематичного вогневого ураження в останні тижні.

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На опублікованих фото продемонстровано, що ціла плита посеред проїжджої частини впала разом із автомобілем. У мережі також пишуть, що внаслідок падіння транспортного засобу є загиблі.

Генічеський міст обвалився / фото: Supernova+ / © Supernova+

Генічеський міст обвалився / фото: Supernova+ / © Supernova+

Генічний автомобільний міст через протоку Тонкий, а також старий залізничний міст, що проходить поблизу, і сам маршрут за Арабатською стрілкою мають критичне військово-логістичне значення для російських окупаційних військ.

Після того, як Сили оборони України почали регулярно завдавати ефективних ударів по основним логістичним артеріям, роль Арабатської стрілки для армії РФ суттєво зросла.

Маршрут через Генічеськ та Арабатську стрілку — це один із трьох ключових шляхів, що з’єднують окупований Кримський півострів із материковою частиною України (наряду із Армянськом та Чонгаром).

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Коли основні траси, наприклад, М-18 через Чонгар зазнають серйозних пошкоджень внаслідок ракетних ударів або атак дронів, Арабатська стрілка залишається для росіян найважливішим коридором. По ній здійснюється перекидання живої сили, техніки та боєприпасів із кримських логістичних хабів у Херсонську та Запорізьку області.

Знищення важливих для окупантів мостів: останні новини

Нагадаємо, регулярні удари ЗСУ по логістичних вузлах, мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки паралізували постачання окупантів і змусили колаборантів готуватися до термінової евакуації.

Раніше керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про те, що Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст після низки атак по ньому. Російська окупаційна адміністрація Криму намагається приховати масштаби руйнувань.

Крім того, підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне

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