Атака на Харків

Реклама

Росія завдала чергової атаки безпілотниками по Харкову. У місті зафіксували влучання у двох районах.

За інформацією ДСНС України, в Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо, минулося без постраждалих.

Харків під атакою дронів: вибухи у двох районах, пошкоджено будинки і газову мережу (фото)

У Немишлянському районі влучання сталося у проїзну частину. Через вибух пошкоджено скління вікон у п’яти приватних будинках, а також газову мережу. По медичну допомогу звернулися двоє людей.

Реклама

На місцях атаки працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, а психологи надавали допомогу місцевим жителям.

