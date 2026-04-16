Ще один обласний центр — під атакою РФ: вибухи у двох районах, пошкоджено будинки і газову мережу (фото)
Російські війська завдали чергової атаки БпЛА по Харкову: в Індустріальному районі загорівся автомобіль, а в Немишлянському пошкоджено приватні будинки та газову мережу.
Росія завдала чергової атаки безпілотниками по Харкову. У місті зафіксували влучання у двох районах.
За інформацією ДСНС України, в Індустріальному районі внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо, минулося без постраждалих.
У Немишлянському районі влучання сталося у проїзну частину. Через вибух пошкоджено скління вікон у п’яти приватних будинках, а також газову мережу. По медичну допомогу звернулися двоє людей.
На місцях атаки працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, а психологи надавали допомогу місцевим жителям.
