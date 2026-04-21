СБУ / © twitter/СБУ

На Полтавщині правоохоронці запобігли масштабній трагедії, яку планував вчинити 17-річний одинадцятикласник. Юнак, замість підготовки до випускних іспитів, став інструментом у руках російських спецслужб.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У Кременчуці прокурори спільно зі співробітниками Управління СБУ в області викрили місцевого мешканця та затримали його безпосередньо під час виконання злочинного завдання.

Як його завербували

За даними слідства, у квітні 2026 року учень одного з місцевих ліцеїв шукав швидкого заробітку в популярному месенджері Telegram. Саме там він потрапив у поле зору представника спецслужб країни-агресора. Куратор запропонував юнакові «нескладне доручення» за гроші, на що той одразу погодився.

«За координатами, отриманими в месенджері, неповнолітній забрав пакунок із компонентами, необхідними для виготовлення вибухівки. Діючи за вказівками та інструкціями куратора, юнак докупив необхідні речовини та в гаражі виготовив два саморобних вибухових пристрої», — йдеться у матеріалі.

Затриманий хлопець / © Прокуратура Полтавської області

Свій задум підліток намагався втілити у життя вночі 17 квітня. Він встановив один із вибухових пристроїв безпосередньо біля вхідних дверей місцевого відділення поліції. Іншу бомбу юнак заклав неподалік — під деревом, розраховуючи на максимальне ураження.

Проте плани були зірвані. Правоохоронці затримали одинадцятикласника одразу після закладки пристроїв. Завдяки злагодженій роботі спецслужб вдалося уникнути людських жертв та руйнувань.

Наразі 17-річному підозрюваному не до святкувань. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури юнакові вже повідомлено про підозру.

«Неповнолітньому повідомлено про підозру в закінченому замаху на вчинення терористичного акта згідно з ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою», — підкреслюють у відомстві.

Правоохоронці ще раз закликають батьків бути уважними до того, чим займаються їхні діти в інтернеті, адже ворог не гребує жодними методами для дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого 57-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих, підпалив власну квартиру та захопив заручників у супермаркеті.

За даними поліції, конфлікт почався як побутова сварка, після чого зловмисник узяв вогнепальну зброю і почав стрілянину на вулиці, а згодом забарикадувався у магазині. Під час штурму спецпризначенцями КОРД нападника ліквідували.

Унаслідок трагедії загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення. Серед постраждалих — дитина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що дії окремих патрульних під час інциденту були непрофесійними, а система підготовки поліції потребує змін. Також він анонсував перегляд протоколів реагування та посилення контролю за обігом зброї.

Також у Києві внаслідок теракту загинув, один із поранених у лікарні.

Як повідомляють медіа, загиблий був працівником комунальної служби, якого добре знали мешканці двору. Сусіди згадують його як доброзичливу та привітну людину, яка завжди допомагала іншим.

Після його смерті без господаря залишився кіт, про якого він піклувався. Мешканці двору зараз доглядають за твариною та намагаються знайти для неї нову родину.